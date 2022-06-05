https://tr.sputniknews.com/20220605/sokak-kopegini-ezen-surucu-yoluna-devam-etti-yasal-surec-baslatildi-1057003992.html
Sokak köpeğini ezen sürücü yoluna devam etti: 'Yasal süreç başlatıldı'
Sokak köpeğini ezen sürücü yoluna devam etti: 'Yasal süreç başlatıldı'
Adana’da M.T. isimli sürücü, cipiyle yolda yatan ‘Prenses’ isimli köpeğin üzerinden geçip yoluna devam etti. Yaşanan bu anlar güvenlik kamerasına yansırken... 05.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-05T13:45+0300
2022-06-05T13:45+0300
2022-06-05T13:45+0300
türkiye
sokak köpeği
hayvan hakları
sürücü
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Adana'da, Sarıçam ilçesi Bayram Hacılı Mahallesi’nde aracıyla yoldan geçen M.T., ‘Prenses’ adlı köpeğin üzerinden geçti. Köpek acı içinde kıvranıp yol kenarında çalılıklara doğru koşarken cip sürücüsü M.T. ise duraksamadan yoluna devam etti. Yaşanan bu anlar, çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Dışarıdan gelen sesleri duyan dernek üyeleri, kamera görüntülerini izledikten sonra sürücü M.T. hakkında şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri ‘Prenses'e çarpan M.T.'ye işlem yaptı.Kaza sonrası kalçasında ve bacaklarında kırıklar oluşan Prenses ise veteriner kliniğinde tedavi altına alındı.'Yasal süreçler başlatıldı'Gazetecilere konuşan MEYAKO üyesi veteriner teknikeri Gizem Döğer, sürecin takipçisi olacaklarını belirtti. Döğer, “Sürücü yolda yatan köpeğimizin üzerinden geçiyor ve ardından da hiçbir şekilde dönüp bakmadan o köpeği orada kaderine terk ediyor. Kamera kayıtlarından köpeğimize araba çarptığını öğreniyoruz. O anki korkuyla köpeğimiz bir yere saklanıyor. Köpeğimizi bulduk ve gerekli müdahaleler yapılacak. Şahıs için de bütün yasal süreçler başlatıldı. Biz insanlardan artık bu hayvanları görmelerini, onların yaşamaları için gerekli müdahaleleri yapmalarını istiyoruz. Bu şekilde trafik kazalarıyla birçok hayvan felç kalıyor, ölüyor veya hayatına engelli olarak devam ediyor. İnsanları duyarlı olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220416/sokak-kopekleri-paylasimi-tepki-ceken-yildiz-tilbe-ifade-verdi-bugun-bile-80-dikis-atilan-cocuk-var-1055601171.html
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sokak köpeği, hayvan hakları, sürücü
Sokak köpeğini ezen sürücü yoluna devam etti: 'Yasal süreç başlatıldı'
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Adana’da M.T. isimli sürücü, cipiyle yolda yatan ‘Prenses’ isimli köpeğin üzerinden geçip yoluna devam etti. Yaşanan bu anlar güvenlik kamerasına yansırken, vücudunda kırıklar olan yaralı köpek tedavi altına alındı. Sürücü hakkında ise işlem yapıldı.
Adana'da, Sarıçam ilçesi Bayram Hacılı Mahallesi’nde aracıyla yoldan geçen M.T., ‘Prenses’ adlı köpeğin üzerinden geçti. Köpek acı içinde kıvranıp yol kenarında çalılıklara doğru koşarken cip sürücüsü M.T. ise duraksamadan yoluna devam etti. Yaşanan bu anlar, çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Dışarıdan gelen sesleri duyan dernek üyeleri, kamera görüntülerini izledikten sonra sürücü M.T. hakkında şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri ‘Prenses'e çarpan M.T.'ye işlem yaptı.
Kaza sonrası kalçasında ve bacaklarında kırıklar oluşan Prenses ise veteriner kliniğinde tedavi altına alındı.
'Yasal süreçler başlatıldı'
Gazetecilere konuşan MEYAKO üyesi veteriner teknikeri Gizem Döğer, sürecin takipçisi olacaklarını belirtti. Döğer, “Sürücü yolda yatan köpeğimizin üzerinden geçiyor ve ardından da hiçbir şekilde dönüp bakmadan o köpeği orada kaderine terk ediyor. Kamera kayıtlarından köpeğimize araba çarptığını öğreniyoruz. O anki korkuyla köpeğimiz bir yere saklanıyor. Köpeğimizi bulduk ve gerekli müdahaleler yapılacak. Şahıs için de bütün yasal süreçler başlatıldı. Biz insanlardan artık bu hayvanları görmelerini, onların yaşamaları için gerekli müdahaleleri yapmalarını istiyoruz. Bu şekilde trafik kazalarıyla birçok hayvan felç kalıyor, ölüyor veya hayatına engelli olarak devam ediyor. İnsanları duyarlı olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.