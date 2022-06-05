https://tr.sputniknews.com/20220605/turk-girisimciler-baskurtistanla-3-milyar-rublelik-yatirim-niyet-anlasmalari-imzaladi-1057005411.html

Türk girişimciler, Başkurtistan'la 3 milyar rublelik yatırım niyet anlaşmaları imzaladı

Türk girişimciler, Başkurtistan'la 3 milyar rublelik yatırım niyet anlaşmaları imzaladı

Başkurtistan Cumhuriyeti Kongre-Büro Türkiye Temsilcisi Marat Tansykkuzhin, Rusya Federasyonu'na bağlı Başkurtistan'ın Sibay şehrinde düzenlenen 4. Rusya... 05.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-05T14:32+0300

2022-06-05T14:32+0300

2022-06-05T14:32+0300

görüş

türkiye

başkurtistan cumhuriyeti

iş birliği

marat tansykkuzhin

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Sputnik'e demeç veren Marat Tansykkuzhin, Türkiye'yle iş birliği konusunda aktif çalışma yürüttüklerini belirtti.Tansykkuzhin, şu ifadeleri kullandı: "Hem Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı hem de Başkurtistan Cumhuriyeti Kongre-Büro Türkiye temsilciliği tarafından Türkiye yönündeki aktif çalışmaların devamı, 14 girişimciden oluşan Türk iş heyetinin ziyaretinin organizasyonu oldu. Heyet 4. Rusya Geneli Yatırım Sabantoyu 'Zauralye-2022'ye katılmak için geldi. Sabantuy organizasyonunun anlamı, Başkurt Zauralye'nin sosyo-ekonomik gelişimine ivme kazandırmaktır. Burası Başkurtistan Cumhuriyeti'nin güney ve güneydoğu alt bölgesidir. Türk heyeti, 'Değişen Dünyada Rus-Türk İş İlişkileri: Avrasya'nın Kalbinden Bakış' başlıklı özel oturuma katıldı. Bu oturumun konuşmacıları Türkiye Cumhuriyeti Kazan Başkonsolosu, Başkurtistan Cumhuriyeti Ekonomik İlişkiler Birinci Bakan Yardımcısı, Rusya'nın İstanbul Ticaret Temsilciliği Başkanı, Sputnik Türkiye İstanbul İrtibat Bürosu Müdürü, Türkiye Makina Mühendisleri Birliği Genel Sekreter Yardımcısı, potansiyel yatırımcılar, Türk iş dünyası oldu. Oturum büyük bir ilgi gördü."Özel oturum sonucunda 3 milyar ruble tutarında yatırım niyet anlaşmaları imzalandığını anlatan Tansykkuzhin, "Son gün Türk iş dünyasının da aktif rol aldığı bir panel yapıldı. Türk iş dünyasının katılımının sadece kağıt üzerinde, niyet olarak kalmayacağına, daha fazla pratik çalışma ve iş planlarının uygulanması için ilk adım olacağına inanıyoruz" diye konuştu.Başkurtistan Cumhuriyeti lideri Radiy Habirov'un Türkiye'yle iş birliğine özel önem atfettiğine dikkat çeken Tansykkuzhin, sözlerini şöyle sürdürdü: ,

https://tr.sputniknews.com/20220603/zauralye-2022-yatirim-forumunda-rus-turk-is-baglarinin-gelisimi-degerlendirildi-1056962807.html

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türkiye, başkurtistan cumhuriyeti, iş birliği, marat tansykkuzhin