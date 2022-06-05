Türk girişimciler, Başkurtistan'la 3 milyar rublelik yatırım niyet anlaşmaları imzaladı
© SputnikTürk girişimciler, Başkurtistan'la 3 milyar rublelik yatırım niyet anlaşmaları imzaladı
© Sputnik
Özel
Başkurtistan Cumhuriyeti Kongre-Büro Türkiye Temsilcisi Marat Tansykkuzhin, Rusya Federasyonu'na bağlı Başkurtistan'ın Sibay şehrinde düzenlenen 4. Rusya Geneli Yatırım Sabantoyu 'Zauralye-2022'ye 10'dan fazla Türk yatırımcı katıldığını ve 3 milyar ruble tutarında yatırım niyet anlaşmaları imzalandığını söyledi.
Sputnik'e demeç veren Marat Tansykkuzhin, Türkiye'yle iş birliği konusunda aktif çalışma yürüttüklerini belirtti.
Tansykkuzhin, şu ifadeleri kullandı:
"Hem Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı hem de Başkurtistan Cumhuriyeti Kongre-Büro Türkiye temsilciliği tarafından Türkiye yönündeki aktif çalışmaların devamı, 14 girişimciden oluşan Türk iş heyetinin ziyaretinin organizasyonu oldu. Heyet 4. Rusya Geneli Yatırım Sabantoyu 'Zauralye-2022'ye katılmak için geldi. Sabantuy organizasyonunun anlamı, Başkurt Zauralye'nin sosyo-ekonomik gelişimine ivme kazandırmaktır.
Burası Başkurtistan Cumhuriyeti'nin güney ve güneydoğu alt bölgesidir. Türk heyeti, 'Değişen Dünyada Rus-Türk İş İlişkileri: Avrasya'nın Kalbinden Bakış' başlıklı özel oturuma katıldı. Bu oturumun konuşmacıları Türkiye Cumhuriyeti Kazan Başkonsolosu, Başkurtistan Cumhuriyeti Ekonomik İlişkiler Birinci Bakan Yardımcısı, Rusya'nın İstanbul Ticaret Temsilciliği Başkanı, Sputnik Türkiye İstanbul İrtibat Bürosu Müdürü, Türkiye Makina Mühendisleri Birliği Genel Sekreter Yardımcısı, potansiyel yatırımcılar, Türk iş dünyası oldu. Oturum büyük bir ilgi gördü."
Özel oturum sonucunda 3 milyar ruble tutarında yatırım niyet anlaşmaları imzalandığını anlatan Tansykkuzhin, "Son gün Türk iş dünyasının da aktif rol aldığı bir panel yapıldı. Türk iş dünyasının katılımının sadece kağıt üzerinde, niyet olarak kalmayacağına, daha fazla pratik çalışma ve iş planlarının uygulanması için ilk adım olacağına inanıyoruz" diye konuştu.
Başkurtistan Cumhuriyeti lideri Radiy Habirov'un Türkiye'yle iş birliğine özel önem atfettiğine dikkat çeken Tansykkuzhin, sözlerini şöyle sürdürdü: ,
Özel oturum sonucunda 3 milyar ruble tutarında yatırım niyet anlaşmaları imzalandığını anlatan Tansykkuzhin, "Son gün Türk iş dünyasının da aktif rol aldığı bir panel yapıldı. Türk iş dünyasının katılımının sadece kağıt üzerinde, niyet olarak kalmayacağına, daha fazla pratik çalışma ve iş planlarının uygulanması için ilk adım olacağına inanıyoruz" diye konuştu.
Başkurtistan Cumhuriyeti lideri Radiy Habirov'un Türkiye'yle iş birliğine özel önem atfettiğine dikkat çeken Tansykkuzhin, sözlerini şöyle sürdürdü: ,
"Öncelikle Başkurtistan Cumhuriyeti liderliğinin Türkiye Cumhuriyeti'yle iş birliğine önem verdiğini belirtmem gerekir. Başkurtistan Cumhuriyeti lideri Radiy Habirov Türkiye'de eğitim gördü ve Türkçeyi çok iyi biliyor. Bu nedenle Türk tarafı ile etkileşime kişisel olarak önem veriyor. Bu ilk önemli nokta, zira Türk iş dünyasının ve Türk ortakların kişisel ilişkilerde son derece titiz olduklarını biliyoruz. Başkurtistan Cumhuriyeti liderinin bizzat gösterdiği ilgi, verilen görevlerin yerine getirilmesini kolaylaştırıyor. Bu aynı zamanda genel olarak Rus ve Türk toplumunun zihniyetlerinin bir ortaklığı. Elbette, Başkurtların Türk halkının temsilcileri olduğunu, ortak dini görüşlere, kültüre sahip olduğumuzu anlıyoruz. Türk iş dünyası için Başkurtistan'da çok rahat çalışma koşulları mevcut. Bu faktörler, Türk iş dünyasının bölgemize olan ilgisine ve rahat çalışmasına katkı sunuyor."