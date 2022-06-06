Adalar'da orman yangını tatbikatı

© AA Tatbikat ile ilgili açıklama yapan İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, yaz aylarında Adalar'daki nüfus yoğunluğunda hareketlilik yaşandığını söyledi. Adalar'da orman yoğunluğunun fazla olması dolayısıyla yangın riskinin yüksek olduğunu belirten Albayrak, "Bu yılın tatbikatlar yılı olması münasebetiyle bizler de AKOM'un koordinatörlüğünde, İtfaiye Daire Başkanlığı aracılığıyla tatbikat düzenlemek istedik. İBB acil durum ve afet müdahale planı, yine Adalar yangın operasyon planı kapsamında burada tatbikatı gerçekleştirdik" dedi. Hedeflerinin reflekslerini artırabilmek olduğunu, tatbikatta ortaya çıkan eksiklikleri tespit ederek bunları gideren önlemler almayı amaçladıklarını belirten Albayrak, tatbikatla ilgili bilgi verdi. Albayrak, iki yangına da yerinde ve zamanında müdahale edilerek tatbikatı başarılı bir şekilde bitirdiklerini söyledi.