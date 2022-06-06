Fiat Doblo'nun yeni modeli İspanya'da üretilecek

"Diğer taraftan, 23 Ekim 2020 tarihli şirketimiz özel durum açıklamasında 2022 yılı sonuna kadar TOFAŞ fabrikasında devam edeceği açıklanan mevcut Fiat Doblo modelinin üretiminin ihracat pazarlarından gelen talep doğrultusunda Türkiye, Kuzey Amerika, Kanada, Orta Doğu ve Afrika için 2023 yıl sonuna kadar uzatılması dahil, Tofaş fabrikasında üretilecek yeni ürünler konusundaki çalışmalar ve değerlendirmeler devam etmekte olup, kesinleşen önemli bilgiler kamuoyu ile paylaşılacaktır."