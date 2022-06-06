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İngiltere, 8 yıl aradan sonra Libya'daki Büyükelçiliğini tekrar açtı
İngiltere, 8 yıl aradan sonra Libya'daki Büyükelçiliğini tekrar açtı
İngiltere'nin Trablus Büyükelçisi Caroline Hurndall, 8 yıl aranın ardından Libya'da büyükelçiliğin yeniden açıldığını duyurdu. 06.06.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
ingiltere
libya
büyükelçilik
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İngiltere'nin Trablus Büyükelçisi Hurndall resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, büyükelçiliğin açılmasını, "İngiltere'nin Libya'da kalıcı bir çözüme ulaşmak amacıyla Libyalılar ve Birleşmiş Milletler ile çalışmaya devam etme kararlılığının kanıtı" olarak değerlendirdi.Öte yandan Hurndall, İngiltere ve Libya'nın ilişkilerinin tarihi açıdan derin ve kalıcı olduğunu belirtti.İngiltere, Ağustos 2014'te ülkede alevlenen iç savaşın ardından diplomatik misyonlarını kapatmıştı.
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ingiltere, libya, büyükelçilik

İngiltere, 8 yıl aradan sonra Libya'daki Büyükelçiliğini tekrar açtı

02:21 06.06.2022
© AALibya bayrağı
Libya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2022
© AA
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İngiltere'nin Trablus Büyükelçisi Caroline Hurndall, 8 yıl aranın ardından Libya'da büyükelçiliğin yeniden açıldığını duyurdu.
İngiltere'nin Trablus Büyükelçisi Hurndall resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, büyükelçiliğin açılmasını, "İngiltere'nin Libya'da kalıcı bir çözüme ulaşmak amacıyla Libyalılar ve Birleşmiş Milletler ile çalışmaya devam etme kararlılığının kanıtı" olarak değerlendirdi.
Öte yandan Hurndall, İngiltere ve Libya'nın ilişkilerinin tarihi açıdan derin ve kalıcı olduğunu belirtti.
İngiltere, Ağustos 2014'te ülkede alevlenen iç savaşın ardından diplomatik misyonlarını kapatmıştı.
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