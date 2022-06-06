https://tr.sputniknews.com/20220606/ingiltere-8-yil-aradan-sonra-libyadaki-buyukelciligini-tekrar-acti-1057019211.html

İngiltere, 8 yıl aradan sonra Libya'daki Büyükelçiliğini tekrar açtı

İngiltere, 8 yıl aradan sonra Libya'daki Büyükelçiliğini tekrar açtı

İngiltere'nin Trablus Büyükelçisi Caroline Hurndall, 8 yıl aranın ardından Libya'da büyükelçiliğin yeniden açıldığını duyurdu. 06.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-06T02:21+0300

2022-06-06T02:21+0300

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ingiltere

libya

büyükelçilik

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İngiltere'nin Trablus Büyükelçisi Hurndall resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, büyükelçiliğin açılmasını, "İngiltere'nin Libya'da kalıcı bir çözüme ulaşmak amacıyla Libyalılar ve Birleşmiş Milletler ile çalışmaya devam etme kararlılığının kanıtı" olarak değerlendirdi.Öte yandan Hurndall, İngiltere ve Libya'nın ilişkilerinin tarihi açıdan derin ve kalıcı olduğunu belirtti.İngiltere, Ağustos 2014'te ülkede alevlenen iç savaşın ardından diplomatik misyonlarını kapatmıştı.

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ingiltere, libya, büyükelçilik