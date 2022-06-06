https://tr.sputniknews.com/20220606/kobe-bryantin-caylak-sezonunda-giydigi-forma-27-milyon-dolara-satildi-1057038658.html
Kobe Bryant'ın çaylak sezonunda giydiği forma 2.7 milyon dolara satıldı
Kobe Bryant'ın çaylak sezonunda giydiği forma 2.7 milyon dolara satıldı
Helikopter kazasında hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın, Amerikan Basketbol Ligi'ndeki (NBA) ilk sezonunda giydiği Los Angeles Lakers forması... 06.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-06T14:22+0300
2022-06-06T14:22+0300
2022-06-06T14:27+0300
spor
kobe bryant
açık artırma
forma
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SCP Auctions müzayede evinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kobe Bryant'ın NBA'e adım attığı 1996-97 sezonunda, iki play-off maçı da dahil giydiği forma mezatla satıldı.26 Ocak 2020'de 41 yaşındayken helikopter kazasında ölen Bryant, Lakers ile 5 NBA şampiyonluğu yaşamış, 18 kez all-star seçilmiş, 2008'de normal sezonun, 2009 ve 2010'da ise final serisinin en değerli oyuncusu ödülünü almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220223/kobe-bryantin-isinma-tisortu-acik-artirmada-277-bin-dolara-satildi-1054162712.html
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kobe bryant, açık artırma, forma
Kobe Bryant'ın çaylak sezonunda giydiği forma 2.7 milyon dolara satıldı
14:22 06.06.2022 (güncellendi: 14:27 06.06.2022) Abone ol
Helikopter kazasında hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın, Amerikan Basketbol Ligi'ndeki (NBA) ilk sezonunda giydiği Los Angeles Lakers forması, açık artırmada 2.735 milyon dolara alıcı buldu.
SCP Auctions müzayede evinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kobe Bryant'ın NBA'e adım attığı 1996-97 sezonunda, iki play-off maçı da dahil giydiği forma mezatla satıldı.
26 Ocak 2020'de 41 yaşındayken helikopter kazasında ölen Bryant, Lakers ile 5 NBA şampiyonluğu yaşamış, 18 kez all-star seçilmiş, 2008'de normal sezonun, 2009 ve 2010'da ise final serisinin en değerli oyuncusu ödülünü almıştı.