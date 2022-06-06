Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220606/kobe-bryantin-caylak-sezonunda-giydigi-forma-27-milyon-dolara-satildi-1057038658.html
Kobe Bryant'ın çaylak sezonunda giydiği forma 2.7 milyon dolara satıldı
Kobe Bryant'ın çaylak sezonunda giydiği forma 2.7 milyon dolara satıldı
Helikopter kazasında hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın, Amerikan Basketbol Ligi'ndeki (NBA) ilk sezonunda giydiği Los Angeles Lakers forması... 06.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-06T14:22+0300
2022-06-06T14:27+0300
spor
kobe bryant
açık artırma
forma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/06/1057038515_0:0:1400:789_1920x0_80_0_0_7543d2ebbeefccc0a4e029cc8b524ad2.jpg
SCP Auctions müzayede evinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kobe Bryant'ın NBA'e adım attığı 1996-97 sezonunda, iki play-off maçı da dahil giydiği forma mezatla satıldı.26 Ocak 2020'de 41 yaşındayken helikopter kazasında ölen Bryant, Lakers ile 5 NBA şampiyonluğu yaşamış, 18 kez all-star seçilmiş, 2008'de normal sezonun, 2009 ve 2010'da ise final serisinin en değerli oyuncusu ödülünü almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220223/kobe-bryantin-isinma-tisortu-acik-artirmada-277-bin-dolara-satildi-1054162712.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/06/1057038515_28:0:1272:933_1920x0_80_0_0_8ef4f51ae00a7a05b07af08629d0be1b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kobe bryant, açık artırma, forma

Kobe Bryant'ın çaylak sezonunda giydiği forma 2.7 milyon dolara satıldı

14:22 06.06.2022 (güncellendi: 14:27 06.06.2022)
© AFP 2022Kobe Bryant
Kobe Bryant - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2022
© AFP 2022
Abone olTelegram
Helikopter kazasında hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın, Amerikan Basketbol Ligi'ndeki (NBA) ilk sezonunda giydiği Los Angeles Lakers forması, açık artırmada 2.735 milyon dolara alıcı buldu.
SCP Auctions müzayede evinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kobe Bryant'ın NBA'e adım attığı 1996-97 sezonunda, iki play-off maçı da dahil giydiği forma mezatla satıldı.
26 Ocak 2020'de 41 yaşındayken helikopter kazasında ölen Bryant, Lakers ile 5 NBA şampiyonluğu yaşamış, 18 kez all-star seçilmiş, 2008'de normal sezonun, 2009 ve 2010'da ise final serisinin en değerli oyuncusu ödülünü almıştı.
Basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın ölümünün ardından 2 yıl geçti - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2022
SPOR
Kobe Bryant'ın ısınma tişörtü açık artırmada 277 bin dolara satıldı
23 Şubat, 15:06
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала