https://tr.sputniknews.com/20220606/kobe-bryantin-caylak-sezonunda-giydigi-forma-27-milyon-dolara-satildi-1057038658.html

Kobe Bryant'ın çaylak sezonunda giydiği forma 2.7 milyon dolara satıldı

Kobe Bryant'ın çaylak sezonunda giydiği forma 2.7 milyon dolara satıldı

Helikopter kazasında hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın, Amerikan Basketbol Ligi'ndeki (NBA) ilk sezonunda giydiği Los Angeles Lakers forması... 06.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-06T14:22+0300

2022-06-06T14:22+0300

2022-06-06T14:27+0300

spor

kobe bryant

açık artırma

forma

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SCP Auctions müzayede evinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kobe Bryant'ın NBA'e adım attığı 1996-97 sezonunda, iki play-off maçı da dahil giydiği forma mezatla satıldı.26 Ocak 2020'de 41 yaşındayken helikopter kazasında ölen Bryant, Lakers ile 5 NBA şampiyonluğu yaşamış, 18 kez all-star seçilmiş, 2008'de normal sezonun, 2009 ve 2010'da ise final serisinin en değerli oyuncusu ödülünü almıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220223/kobe-bryantin-isinma-tisortu-acik-artirmada-277-bin-dolara-satildi-1054162712.html

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kobe bryant, açık artırma, forma