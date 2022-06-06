https://tr.sputniknews.com/20220606/konseri-iptal-edilen-melek-mossonun-yerine-seda-sayan-ispartada-sahne-aldi-1057016631.html
Konseri iptal edilen Melek Mosso'nun yerine Seda Sayan Isparta'da sahne aldı
Konseri iptal edilen Melek Mosso'nun yerine Seda Sayan Isparta'da sahne aldı
Uluslararası Isparta Gül Festivali'nde Seda Sayan sahneye çıktı. Festivalde, konseri iptal edilen Melek Mosso'nun yerine Seda Sayan'ın sahne alması... 06.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-06T00:05+0300
2022-06-06T00:05+0300
2022-06-06T00:09+0300
türkiye
seda sayan
melek mosso
isparta
işın karaca
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Seda Sayan ve Işın Karaca Isparta'daki '2022 Uluslararası Gül Festivali' kapsamında konser verdi.Sayan, Isparta'daki bir otelde bando takımı ve çiçeklerle karşılandı, üzerine gül yaprağı atıldı.Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün tarafından çiçek takdim edilen Sayan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce geleceğini ancak hava muhalefeti nedeniyle konserinin iptal olduğunu söyledi.15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen konserde, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, Sayan'a hediyeler takdim etti.Seda Sayan'ın konserinin ardından Işın Karaca sahneye çıktı.
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seda sayan, melek mosso, isparta, işın karaca
Konseri iptal edilen Melek Mosso'nun yerine Seda Sayan Isparta'da sahne aldı
00:05 06.06.2022 (güncellendi: 00:09 06.06.2022) Abone ol
Uluslararası Isparta Gül Festivali'nde Seda Sayan sahneye çıktı. Festivalde, konseri iptal edilen Melek Mosso'nun yerine Seda Sayan'ın sahne alması kararlaştırılmıştı.
Seda Sayan ve Işın Karaca Isparta'daki '2022 Uluslararası Gül Festivali' kapsamında konser verdi.
Sayan, Isparta'daki bir otelde bando takımı ve çiçeklerle karşılandı, üzerine gül yaprağı atıldı.
Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün tarafından çiçek takdim edilen Sayan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce geleceğini ancak hava muhalefeti nedeniyle konserinin iptal olduğunu söyledi.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen konserde, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, Sayan'a hediyeler takdim etti.
Seda Sayan'ın konserinin ardından Işın Karaca sahneye çıktı.