https://tr.sputniknews.com/20220606/korfez-ulkeleri-ile-abd-yeni-kisi-ve-gruplari-teror-listesine-aldi-1057056433.html

Körfez ülkeleri ile ABD, yeni kişi ve grupları terör listesine aldı

Körfez ülkeleri ile ABD, yeni kişi ve grupları terör listesine aldı

ABD ve Suudi Arabistan'ın eş başkanı olduğu Terör Finansmanını Hedef Alma Merkezi'nin (TFTC), 13 kişi, 1 şirket ve Bahreyn'deki 2 militan grubu terör listesine... 06.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-06T21:32+0300

2022-06-06T21:32+0300

2022-06-06T21:35+0300

dünya

abd

suudi arabistan

spa

iran devrim muhafızları

hizbullah

boko haram

akaryakıt

işid

körfez işbirliği konseyi (kik)

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Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yayımlanan açıklamaya göre, İran Devrim Muhafızları ve Hizbullah, Boko Haram ve IŞİD'le bağlantısı olan 13 kişi, IŞİD adına akaryakıt ticareti yapan Katerji şirketi ve Bahreyn'deki Şii gruplardan El-Eşter ve El-Muhtar Tugayları, TFTC'nin listesine alındı.Kararın, TFTC üyesi ülkelerin, terörün finansmanını hedef alma amacına yönelik çalışmalarının devamı niteliğinde olduğu ve bu alanda Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri ile ABD arasındaki verimli iş birliğini uluslararası topluma gösterdiği ifade edildi.ABD, Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin üyesi olduğu TFTC, Mayıs 2017'de kurulmuştu.

suudi arabistan

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abd, suudi arabistan, spa, iran devrim muhafızları, hizbullah, boko haram, akaryakıt, işid, körfez işbirliği konseyi (kik)