https://tr.sputniknews.com/20220606/kremlin-lavrov-turkiye-ziyaretinde-ankaranin-olasi-suriye-operasyonunu-gundeme-getirecek-1057038758.html

Kremlin: Lavrov, Türkiye ziyaretinde Ankara’nın olası Suriye operasyonunu gündeme getirecek

Kremlin: Lavrov, Türkiye ziyaretinde Ankara’nın olası Suriye operasyonunu gündeme getirecek

Kremlin Sözcüsü Peskov, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ankara’da gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye tarafının... 06.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-06T14:27+0300

2022-06-06T14:27+0300

2022-06-06T14:27+0300

ukrayna krizi

kremlin

suriye

türkiye

sergey lavrov

dmitriy peskov

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye’nin Suriye gerçekleştirmeyi tasarladığı yeni operasyonun çarşamba günü Ankara’da iki ülkenin dışişleri bakanları tarafından ele alınıp alınmayacağının sorulması üstüne, ‘çok büyük olasılıkla ele alınacağını düşündüğünü’ söyledi. Rusya güçlerinin, Türkiye’nin operasyon düzenleyebileceği Suriye kentlerinin çevresindeki mevzilerini güçlendirdiği yönündeki haberler sorulunca, Kremlin sözcüsü, “Bu konuda yorum yapmayacağım. burada bahsedilen, Suriye Arap Cumhuriyeti’nin egemen topraklarıdır. Bu devletin ordusu, kendi topraklarındaki alanları istediği derecede güçlendirebilir” dedi. Bunun yanında Peskov, üç ülkenin, hava sahasından geçişine izin vermemeleri nedeniyle Dışişleri Bakanı Lavrov’un Sırbistan ziyaretini gerçekleştirememiş olmasına ilişkin, söz konusu ‘düşmanca davranışların, biraz rahatsızlık yaratsalar da Rus diplomasisinin önünü kesemeyeceklerini’ söyledi. Peskov, komşuları Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Karadağ’ın Lavrov’un uçuşuna izin vermeyip bugün ve yarın için planlanan Sırbistan ziyaretini engellemiş olmalarıyla ilgili olarak, “Ülkemize ve üst düzey temsilcilerine yöneltilmiş bu düşmanca davranışlar küçük sorunlar yaratabiliyorlar. Fakat eminiz ki bu düşmanca davranışlar, ülkemizin diğer ülkeler ile özellikle de Sırbistan gibi dost ülkeler ile temas kurmasına engel olamazlar” ifadelerini kullandı.

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kremlin, suriye, türkiye, sergey lavrov, dmitriy peskov