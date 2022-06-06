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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220606/kremlin-lavrov-turkiye-ziyaretinde-ankaranin-olasi-suriye-operasyonunu-gundeme-getirecek-1057038758.html
Kremlin: Lavrov, Türkiye ziyaretinde Ankara’nın olası Suriye operasyonunu gündeme getirecek
Kremlin: Lavrov, Türkiye ziyaretinde Ankara’nın olası Suriye operasyonunu gündeme getirecek
Kremlin Sözcüsü Peskov, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ankara’da gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye tarafının... 06.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-06T14:27+0300
2022-06-06T14:27+0300
ukrayna krizi
kremlin
suriye
türkiye
sergey lavrov
dmitriy peskov
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye’nin Suriye gerçekleştirmeyi tasarladığı yeni operasyonun çarşamba günü Ankara’da iki ülkenin dışişleri bakanları tarafından ele alınıp alınmayacağının sorulması üstüne, ‘çok büyük olasılıkla ele alınacağını düşündüğünü’ söyledi. Rusya güçlerinin, Türkiye’nin operasyon düzenleyebileceği Suriye kentlerinin çevresindeki mevzilerini güçlendirdiği yönündeki haberler sorulunca, Kremlin sözcüsü, “Bu konuda yorum yapmayacağım. burada bahsedilen, Suriye Arap Cumhuriyeti’nin egemen topraklarıdır. Bu devletin ordusu, kendi topraklarındaki alanları istediği derecede güçlendirebilir” dedi. Bunun yanında Peskov, üç ülkenin, hava sahasından geçişine izin vermemeleri nedeniyle Dışişleri Bakanı Lavrov’un Sırbistan ziyaretini gerçekleştirememiş olmasına ilişkin, söz konusu ‘düşmanca davranışların, biraz rahatsızlık yaratsalar da Rus diplomasisinin önünü kesemeyeceklerini’ söyledi. Peskov, komşuları Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Karadağ’ın Lavrov’un uçuşuna izin vermeyip bugün ve yarın için planlanan Sırbistan ziyaretini engellemiş olmalarıyla ilgili olarak, “Ülkemize ve üst düzey temsilcilerine yöneltilmiş bu düşmanca davranışlar küçük sorunlar yaratabiliyorlar. Fakat eminiz ki bu düşmanca davranışlar, ülkemizin diğer ülkeler ile özellikle de Sırbistan gibi dost ülkeler ile temas kurmasına engel olamazlar” ifadelerini kullandı.
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kremlin, suriye, türkiye, sergey lavrov, dmitriy peskov

Kremlin: Lavrov, Türkiye ziyaretinde Ankara’nın olası Suriye operasyonunu gündeme getirecek

14:27 06.06.2022
© Sputnik / Сергей ГунеевDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ankara’da gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye tarafının Suriye’deki olası operasyonunu gündeme getireceğini düşündüğünü söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye’nin Suriye gerçekleştirmeyi tasarladığı yeni operasyonun çarşamba günü Ankara’da iki ülkenin dışişleri bakanları tarafından ele alınıp alınmayacağının sorulması üstüne, ‘çok büyük olasılıkla ele alınacağını düşündüğünü’ söyledi.
Rusya güçlerinin, Türkiye’nin operasyon düzenleyebileceği Suriye kentlerinin çevresindeki mevzilerini güçlendirdiği yönündeki haberler sorulunca, Kremlin sözcüsü, “Bu konuda yorum yapmayacağım. burada bahsedilen, Suriye Arap Cumhuriyeti’nin egemen topraklarıdır. Bu devletin ordusu, kendi topraklarındaki alanları istediği derecede güçlendirebilir” dedi.
Bunun yanında Peskov, üç ülkenin, hava sahasından geçişine izin vermemeleri nedeniyle Dışişleri Bakanı Lavrov’un Sırbistan ziyaretini gerçekleştirememiş olmasına ilişkin, söz konusu ‘düşmanca davranışların, biraz rahatsızlık yaratsalar da Rus diplomasisinin önünü kesemeyeceklerini’ söyledi.
Peskov, komşuları Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Karadağ’ın Lavrov’un uçuşuna izin vermeyip bugün ve yarın için planlanan Sırbistan ziyaretini engellemiş olmalarıyla ilgili olarak, “Ülkemize ve üst düzey temsilcilerine yöneltilmiş bu düşmanca davranışlar küçük sorunlar yaratabiliyorlar. Fakat eminiz ki bu düşmanca davranışlar, ülkemizin diğer ülkeler ile özellikle de Sırbistan gibi dost ülkeler ile temas kurmasına engel olamazlar” ifadelerini kullandı.
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