https://tr.sputniknews.com/20220606/msb-pence-kilit-bolgesinde-7-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1057025031.html
MSB: Pençe Kilit bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Pençe Kilit bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 06.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-06T10:34+0300
2022-06-06T10:34+0300
2022-06-06T10:34+0300
türkiye
tsk
milli savunma bakanlığı (msb)
pençe
pençe kilit operasyonu
pkk
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde '7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini' bildirdi.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220530/msb-firat-kalkani-ve-baris-pinari-harekat-bolgelerinde-5-pkkypgli-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1056819631.html
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tsk, milli savunma bakanlığı (msb), pençe, pençe kilit operasyonu, pkk
MSB: Pençe Kilit bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde '7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini' bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.