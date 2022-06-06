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https://tr.sputniknews.com/20220606/sakaryada-iki-otomobil-kafa-kafaya-carpisti-1-yarali-1057055049.html
Sakarya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
Sakarya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. 1 kişinin yaralandığı kaza kameraya... 06.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-06T20:36+0300
2022-06-06T20:40+0300
türkiye
sakarya
sapanca
otomobil
yaralanma
kaza
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.Göl Mahallesi Sakarya Caddesi'nde Adapazarı yönüne giden Burhan A. idaresindeki 54 B 5456 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Habib E'nin kullandığı 35 N 8918 plakalı otomobille çarpıştı.Yaralanan sürücü Burhan A, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, otomobillerin çarpışması ve araç parçalarının yola savrulması yer alıyor.
türkiye
sakarya
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sakarya, sapanca, otomobil, yaralanma, kaza

Sakarya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

20:36 06.06.2022 (güncellendi: 20:40 06.06.2022)
© İHA / YUSUF ERSOYSakarya’nın Sapanca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı.
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2022
© İHA / YUSUF ERSOY
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Sakarya’nın Sapanca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. 1 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Göl Mahallesi Sakarya Caddesi'nde Adapazarı yönüne giden Burhan A. idaresindeki 54 B 5456 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Habib E'nin kullandığı 35 N 8918 plakalı otomobille çarpıştı.
Yaralanan sürücü Burhan A, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, otomobillerin çarpışması ve araç parçalarının yola savrulması yer alıyor.
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