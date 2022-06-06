https://tr.sputniknews.com/20220606/sakaryada-iki-otomobil-kafa-kafaya-carpisti-1-yarali-1057055049.html

Sakarya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Sakarya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. 1 kişinin yaralandığı kaza kameraya... 06.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-06T20:36+0300

2022-06-06T20:36+0300

2022-06-06T20:40+0300

türkiye

sakarya

sapanca

otomobil

yaralanma

kaza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/06/1057054903_0:12:2000:1137_1920x0_80_0_0_c18847ccd6c6c2077403a46034a32eb5.jpg

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.Göl Mahallesi Sakarya Caddesi'nde Adapazarı yönüne giden Burhan A. idaresindeki 54 B 5456 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Habib E'nin kullandığı 35 N 8918 plakalı otomobille çarpıştı.Yaralanan sürücü Burhan A, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, otomobillerin çarpışması ve araç parçalarının yola savrulması yer alıyor.

türkiye

sakarya

sapanca

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sakarya, sapanca, otomobil, yaralanma, kaza