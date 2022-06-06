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Sancaktepe’de asırlık meşe ağacı metro inşaat alanına devrildi
Sancaktepe’de asırlık meşe ağacı metro inşaat alanına devrildi
Sancaktepe’de Asırlık Meşe ağacı yola ve çevrede bulunan metro inşaat alanına devrildi. Olayın gece saatlerinde yaşanması felaketi önledi. 06.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-06T04:47+0300
2022-06-06T04:47+0300
türkiye
sancaktepe
ağaç
metro
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İstanbul Sancaktepe Orhangazı Caddesi üzerinde saat 00.30 sıralarında cadde üzerinde bulunan asırlık meşe ağacı yola devrildi. Devrilen asırlık meşe ağacı çevrede bulunan bir metro inşaat alanına girdi. Çevrede bulunan vatandaşların itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olayın gece saatlerinde yaşanması faciayı önledi. İtfaiye ekipleri yola ve metro inşaat alanına devrilen asırlık meşe ağacını keserek yoldan kaldırdı. Yaşanan olayda ölü ya da yaralı bulunmazken, metro inşaat alanında bulunan işçilerin kaldığı konteyner zarar gördü. Elektrikli testere ile kesilen asırlık ağaç yol kenarına kaldırılırken devrilen ağaç yüzünden kapanan yol tekrar trafiğe açıldı.
türkiye
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sancaktepe, ağaç, metro, yol

Sancaktepe’de asırlık meşe ağacı metro inşaat alanına devrildi

04:47 06.06.2022
© İHASancaktepe'de Asırlık Meşe ağacı yola ve çevrede bulunan metro inşaat alanına devrildi
Sancaktepe'de Asırlık Meşe ağacı yola ve çevrede bulunan metro inşaat alanına devrildi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2022
© İHA
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Sancaktepe’de Asırlık Meşe ağacı yola ve çevrede bulunan metro inşaat alanına devrildi. Olayın gece saatlerinde yaşanması felaketi önledi.
İstanbul Sancaktepe Orhangazı Caddesi üzerinde saat 00.30 sıralarında cadde üzerinde bulunan asırlık meşe ağacı yola devrildi. Devrilen asırlık meşe ağacı çevrede bulunan bir metro inşaat alanına girdi.
Çevrede bulunan vatandaşların itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olayın gece saatlerinde yaşanması faciayı önledi.
İtfaiye ekipleri yola ve metro inşaat alanına devrilen asırlık meşe ağacını keserek yoldan kaldırdı. Yaşanan olayda ölü ya da yaralı bulunmazken, metro inşaat alanında bulunan işçilerin kaldığı konteyner zarar gördü.
Elektrikli testere ile kesilen asırlık ağaç yol kenarına kaldırılırken devrilen ağaç yüzünden kapanan yol tekrar trafiğe açıldı.
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