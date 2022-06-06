https://tr.sputniknews.com/20220606/taksinin-carptigi-bisikletli-hayatini-kaybetti-1057036838.html

Taksinin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

Taksinin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

Arnavutköy İstanbul Havalimanı yolunda bisiklet süren ve doğa sporları tutkunu olduğu öğrenilen Jeofizik Mühendisi Murat Albayrak'a arkasından gelen taksi... 06.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-06T13:57+0300

2022-06-06T13:57+0300

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İstanbul Havalimanı'na doğru ilerleyen iki bisikletliden birine yan yolda taksi çarptı.Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Murat Albayrak ağır yaralandı.Bu sırada havalimanına giden ve hemşire ile doktor oldukları öğrenilen iki kişi yaralıya bir süre kalp masajı yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.Gözaltına alınan taksi şoförü de polis merkezine götürüldü. İki çocuk babası Albayrak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Jeofizik mühendisi olan Albayrak'ın doğa sporları ve bisiklet tutkunu olduğu öğrenildi.Murat Albayrak için bugün öğle vakti Çatalca Ferhatpaşa Camii'nde tören düzenleneceği, cenazenin Samsun'da toprağa verileceği öğrenildi.

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