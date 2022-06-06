https://tr.sputniknews.com/20220606/taksinin-carptigi-bisikletli-hayatini-kaybetti-1057036838.html
Taksinin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti
Taksinin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti
Arnavutköy İstanbul Havalimanı yolunda bisiklet süren ve doğa sporları tutkunu olduğu öğrenilen Jeofizik Mühendisi Murat Albayrak'a arkasından gelen taksi... 06.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-06T13:57+0300
2022-06-06T13:57+0300
2022-06-06T13:57+0300
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İstanbul Havalimanı'na doğru ilerleyen iki bisikletliden birine yan yolda taksi çarptı.Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Murat Albayrak ağır yaralandı.Bu sırada havalimanına giden ve hemşire ile doktor oldukları öğrenilen iki kişi yaralıya bir süre kalp masajı yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.Gözaltına alınan taksi şoförü de polis merkezine götürüldü. İki çocuk babası Albayrak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Jeofizik mühendisi olan Albayrak'ın doğa sporları ve bisiklet tutkunu olduğu öğrenildi.Murat Albayrak için bugün öğle vakti Çatalca Ferhatpaşa Camii'nde tören düzenleneceği, cenazenin Samsun'da toprağa verileceği öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220529/carptigi-motosikletlinin-olumune-sebep-olan-surucu-aracini-birakip-kacti-1056778478.html
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Taksinin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti
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Arnavutköy İstanbul Havalimanı yolunda bisiklet süren ve doğa sporları tutkunu olduğu öğrenilen Jeofizik Mühendisi Murat Albayrak'a arkasından gelen taksi çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Albayrak kurtarılamadı.
İstanbul Havalimanı'na doğru ilerleyen iki bisikletliden birine yan yolda taksi çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Murat Albayrak ağır yaralandı.
Bu sırada havalimanına giden ve hemşire ile doktor oldukları öğrenilen iki kişi yaralıya bir süre kalp masajı yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.
Gözaltına alınan taksi şoförü de polis merkezine götürüldü. İki çocuk babası Albayrak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jeofizik mühendisi olan Albayrak'ın doğa sporları ve bisiklet tutkunu olduğu öğrenildi.
Murat Albayrak için bugün öğle vakti Çatalca Ferhatpaşa Camii'nde tören düzenleneceği, cenazenin Samsun'da toprağa verileceği öğrenildi.