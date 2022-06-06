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'Türkiye' adının kullanımı için NATO'ya mektup
'Türkiye' adının kullanımı için NATO'ya mektup
Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği, geçen hafta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e "Türkiye" adının kullanımı konusunda bilgilendirmenin yer aldığı bir... 06.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-06T19:16+0300
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mektup
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Yabancı dillerde "Türkiye" adının kullanımı ile ilgili olarak Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği, geçen hafta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e mektup gönderdi.Mektupta yabancı dillerde "Türkiye" adının kullanımı konusunda bilgilendirme yer aldı.BM'den 'Türkiye' ismine kabulDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri'ne geçen hafta başında gönderdiği mektupla Türkiye'nin BM nezdinde yabancı dillerdeki adının "Türkiye" olarak tescil edildiğini bildirmişti. BM de Türkiye'nin talebinin ardından "Turkey" olarak kullanılan ülke adını "Türkiye" olarak değiştirmişti.Bunun ardından Türkiye, AB kurumlarının ilgili birimlerine de nota göndermiş, bundan böyle yabancı dillerde resmen "Türkiye" adının kullanılacağı ifade edilmişti.
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türkiye, mektup, jens stoltenberg, nato, bm

'Türkiye' adının kullanımı için NATO'ya mektup

19:16 06.06.2022 (güncellendi: 19:17 06.06.2022)
© REUTERS / Francois LenoirTürkiye - NATO
Türkiye - NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2022
© REUTERS / Francois Lenoir
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Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği, geçen hafta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e "Türkiye" adının kullanımı konusunda bilgilendirmenin yer aldığı bir mektup gönderdi.
Yabancı dillerde "Türkiye" adının kullanımı ile ilgili olarak Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği, geçen hafta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e mektup gönderdi.
Mektupta yabancı dillerde "Türkiye" adının kullanımı konusunda bilgilendirme yer aldı.

BM'den 'Türkiye' ismine kabul

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri'ne geçen hafta başında gönderdiği mektupla Türkiye'nin BM nezdinde yabancı dillerdeki adının "Türkiye" olarak tescil edildiğini bildirmişti. BM de Türkiye'nin talebinin ardından "Turkey" olarak kullanılan ülke adını "Türkiye" olarak değiştirmişti.
Bunun ardından Türkiye, AB kurumlarının ilgili birimlerine de nota göndermiş, bundan böyle yabancı dillerde resmen "Türkiye" adının kullanılacağı ifade edilmişti.
Birleşmiş Milletler'in (BM) yabancı dillerde 'Turkey' olarak kullanılan ülke adını 'Türkiye' olarak değiştirmesinin ardından İsviçre'nin Cenevre kentindeki Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) ülke ismi ilk kez 'Türkiye' şeklinde kullanıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2022
DÜNYA
Dünya Ticaret Örgütü'nde 'Turkey' yerine ilk kez 'Türkiye' kullanıldı
4 Haziran , 22:04
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