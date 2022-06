https://tr.sputniknews.com/20220606/yeni-aclik-oyunlari-filminden-ilk-tanitim-1057026903.html

Yeni 'Açlık Oyunları' filminden ilk tanıtım

Yeni 'Açlık Oyunları' filminden ilk tanıtım

ABD'li oyuncu Jennifer Lawrence'ın yıldızını daha da parlatan 'Açlık Oyunları' serisinin 'prequel' filmi olan 'The Ballad of Songbirds and Snakes'ten ilk tanıtım geldi. MTV Sinema & Televizyon Ödülleri'nde gösterilen tanıtımda filmden kesit yer almıyor ama altın renkli bir yılanın yine altın renkli bir kuşa yaklaştığı görülüyor ve 'oyunlara dönüş' daveti yapılıyor. 17 Kasım 2023'te vizyona girecek filmde Başkan Coriolanus Snow karakterinin gençliğini 'Billy the Kid' dizisinden Tom Blyth, Lucy Gray Baird karakterini de Rachel Zegler canlandıracak.

