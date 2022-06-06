https://tr.sputniknews.com/20220606/yeni-aclik-oyunlari-filminden-ilk-tanitim-1057026903.html
Yeni 'Açlık Oyunları' filminden ilk tanıtım
Yeni 'Açlık Oyunları' filminden ilk tanıtım
Açlık Oyunları serisinde Başkan Snow karakterinin gençliğine odaklanacak olan yeni 'Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes' filmine dair ilk tanıtım... 06.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-06T11:34+0300
2022-06-06T11:34+0300
2022-06-06T11:35+0300
yaşam
açlık oyunları
tanıtım
fragman
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ABD'li oyuncu Jennifer Lawrence'ın yıldızını daha da parlatan 'Açlık Oyunları' serisinin 'prequel' filmi olan 'The Ballad of Songbirds and Snakes'ten ilk tanıtım geldi. MTV Sinema & Televizyon Ödülleri'nde gösterilen tanıtımda filmden kesit yer almıyor ama altın renkli bir yılanın yine altın renkli bir kuşa yaklaştığı görülüyor ve 'oyunlara dönüş' daveti yapılıyor. 17 Kasım 2023'te vizyona girecek filmde Başkan Coriolanus Snow karakterinin gençliğini 'Billy the Kid' dizisinden Tom Blyth, Lucy Gray Baird karakterini de Rachel Zegler canlandıracak.
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açlık oyunları, tanıtım, fragman
Yeni 'Açlık Oyunları' filminden ilk tanıtım
11:34 06.06.2022 (güncellendi: 11:35 06.06.2022) Abone ol
Açlık Oyunları serisinde Başkan Snow karakterinin gençliğine odaklanacak olan yeni 'Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes' filmine dair ilk tanıtım paylaşıldı.
ABD'li oyuncu Jennifer Lawrence'ın yıldızını daha da parlatan 'Açlık Oyunları' serisinin 'prequel' filmi olan 'The Ballad of Songbirds and Snakes'ten ilk tanıtım geldi.
MTV Sinema & Televizyon Ödülleri'nde gösterilen tanıtımda filmden kesit yer almıyor ama altın renkli bir yılanın yine altın renkli bir kuşa yaklaştığı görülüyor ve 'oyunlara dönüş' daveti yapılıyor.
17 Kasım 2023'te vizyona girecek filmde Başkan Coriolanus Snow karakterinin gençliğini 'Billy the Kid' dizisinden Tom Blyth, Lucy Gray Baird karakterini de Rachel Zegler canlandıracak.