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https://tr.sputniknews.com/20220606/yeni-aclik-oyunlari-filminden-ilk-tanitim-1057026903.html
Yeni 'Açlık Oyunları' filminden ilk tanıtım
Yeni 'Açlık Oyunları' filminden ilk tanıtım
Açlık Oyunları serisinde Başkan Snow karakterinin gençliğine odaklanacak olan yeni 'Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes' filmine dair ilk tanıtım... 06.06.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
açlık oyunları
tanıtım
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ABD'li oyuncu Jennifer Lawrence'ın yıldızını daha da parlatan 'Açlık Oyunları' serisinin 'prequel' filmi olan 'The Ballad of Songbirds and Snakes'ten ilk tanıtım geldi. MTV Sinema &amp; Televizyon Ödülleri'nde gösterilen tanıtımda filmden kesit yer almıyor ama altın renkli bir yılanın yine altın renkli bir kuşa yaklaştığı görülüyor ve 'oyunlara dönüş' daveti yapılıyor. 17 Kasım 2023'te vizyona girecek filmde Başkan Coriolanus Snow karakterinin gençliğini 'Billy the Kid' dizisinden Tom Blyth, Lucy Gray Baird karakterini de Rachel Zegler canlandıracak.
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açlık oyunları, tanıtım, fragman

Yeni 'Açlık Oyunları' filminden ilk tanıtım

11:34 06.06.2022 (güncellendi: 11:35 06.06.2022)
© AATiyatro - sinema - koltuk
Tiyatro - sinema - koltuk - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2022
© AA
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Açlık Oyunları serisinde Başkan Snow karakterinin gençliğine odaklanacak olan yeni 'Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes' filmine dair ilk tanıtım paylaşıldı.
ABD'li oyuncu Jennifer Lawrence'ın yıldızını daha da parlatan 'Açlık Oyunları' serisinin 'prequel' filmi olan 'The Ballad of Songbirds and Snakes'ten ilk tanıtım geldi.
MTV Sinema & Televizyon Ödülleri'nde gösterilen tanıtımda filmden kesit yer almıyor ama altın renkli bir yılanın yine altın renkli bir kuşa yaklaştığı görülüyor ve 'oyunlara dönüş' daveti yapılıyor.
17 Kasım 2023'te vizyona girecek filmde Başkan Coriolanus Snow karakterinin gençliğini 'Billy the Kid' dizisinden Tom Blyth, Lucy Gray Baird karakterini de Rachel Zegler canlandıracak.
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