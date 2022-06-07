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ABD'de maymun çiçeği virüsü yüzünden yeni uyarı
ABD'de maymun çiçeği virüsü yüzünden yeni uyarı
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) birçok ülkede ilk defa görülmesi nedeniyle küresel risk boyutunu 'orta seviye' şeklinde belirlediği maymun çiçeği virüsü için... 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T09:41+0300
2022-06-07T09:41+0300
dünya
abd
abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)
maymun çiçeği virüsü
uyarı
maske
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Maymun çiçeği virüsünün Afrika dışındaki vaka sayısı bir haftada üç katına çıkarken ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) uyarı seviyesini ikiye çıkardı, yani vatandaşlardan üst düzey koruma önlemleri almaları istendi ve seyahat edenlere maske takma çağrısı yaptı. Vakaların Avrupa, Kuzey- Güney Amerika, Afrika, Asya ve Avustralya'ya yayıldığına dikkat çekilen CDC açıklamasında bazı vakaların birbiriyle cinsel ilişkiye giren erkekler arasında görüldüğünün ama virüsün vakayla aynı evde yaşayanlara bulaştığı örnekler de olduğunun altı çizildi.
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abd, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc), maymun çiçeği virüsü, uyarı, maske

ABD'de maymun çiçeği virüsü yüzünden yeni uyarı

09:41 07.06.2022
© AP Photo / Cynthia S. Goldsmith, Russell RegnerMaymun çiçeği virüsü
Maymun çiçeği virüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
© AP Photo / Cynthia S. Goldsmith, Russell Regner
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Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) birçok ülkede ilk defa görülmesi nedeniyle küresel risk boyutunu 'orta seviye' şeklinde belirlediği maymun çiçeği virüsü için ABD'de de uyarı seviyesi yükseltildi.
Maymun çiçeği virüsünün Afrika dışındaki vaka sayısı bir haftada üç katına çıkarken ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) uyarı seviyesini ikiye çıkardı, yani vatandaşlardan üst düzey koruma önlemleri almaları istendi ve seyahat edenlere maske takma çağrısı yaptı.
Vakaların Avrupa, Kuzey- Güney Amerika, Afrika, Asya ve Avustralya'ya yayıldığına dikkat çekilen CDC açıklamasında bazı vakaların birbiriyle cinsel ilişkiye giren erkekler arasında görüldüğünün ama virüsün vakayla aynı evde yaşayanlara bulaştığı örnekler de olduğunun altı çizildi.
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