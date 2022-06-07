https://tr.sputniknews.com/20220607/abdde-maymun-cicegi-virusu-yuzunden-yeni-uyari-seyahat-edenlere-maske-tavsiyesi--1057071013.html

ABD'de maymun çiçeği virüsü yüzünden yeni uyarı

ABD'de maymun çiçeği virüsü yüzünden yeni uyarı

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) birçok ülkede ilk defa görülmesi nedeniyle küresel risk boyutunu 'orta seviye' şeklinde belirlediği maymun çiçeği virüsü için... 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T09:41+0300

2022-06-07T09:41+0300

2022-06-07T09:41+0300

dünya

abd

abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)

maymun çiçeği virüsü

uyarı

maske

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Maymun çiçeği virüsünün Afrika dışındaki vaka sayısı bir haftada üç katına çıkarken ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) uyarı seviyesini ikiye çıkardı, yani vatandaşlardan üst düzey koruma önlemleri almaları istendi ve seyahat edenlere maske takma çağrısı yaptı. Vakaların Avrupa, Kuzey- Güney Amerika, Afrika, Asya ve Avustralya'ya yayıldığına dikkat çekilen CDC açıklamasında bazı vakaların birbiriyle cinsel ilişkiye giren erkekler arasında görüldüğünün ama virüsün vakayla aynı evde yaşayanlara bulaştığı örnekler de olduğunun altı çizildi.

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abd, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc), maymun çiçeği virüsü, uyarı, maske