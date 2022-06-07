https://tr.sputniknews.com/20220607/akomdan-istanbul-icin-yeni-uyari-1057100889.html

AKOM'dan İstanbul için yeni uyarı

AKOM'dan İstanbul için yeni uyarı

İstanbul, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Serin havanın 16 Haziran’a kadar sürmesi ve sıcaklıkların perşembe ve cuma... 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T20:17+0300

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türkiye

istanbul

akom

yağış

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre; İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde hafta boyunca Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.Sıcaklıkların hafta boyunca (perşembe ve cuma hariç) 22-25 derece aralığında mevsim normalleri altında seyredeceği ön görülüyor.Serin havayla birlikte İstanbul genelinde yer yer gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. İstanbul’da hava sıcaklıklarının 16 Haziran’a kadar mevsim normalleri civarı ile 1-3 derece altında seyretmesi bekleniyor.17-22 Haziran tarihleri kapsayan uzun vadeli tahminlere göre de sıcaklıkların mevsim normalleri civarı ile 1-3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220607/ic-anadolu-bati-karadeniz-ve-akdenizin-ic-kesimleri-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi-1057062834.html

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istanbul, akom, yağış