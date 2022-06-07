https://tr.sputniknews.com/20220607/ankarada-bakan-ersoyun-katildigi-programda-alani-su-basti-1057089276.html

Ankara'da Bakan Ersoy'un katıldığı programda alanı su bastı

Ankara'da Bakan Ersoy'un katıldığı programda alanı su bastı

Ankara’da Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un katıldığı programda şiddetli yağış nedeniyle alanı su bastı. 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T15:51+0300

2022-06-07T15:51+0300

2022-06-07T16:09+0300

ankara

türkiye

sağanak yağış

mehmet nuri ersoy

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Yunus Emre Enstitüsü merkez binasında katıldığı 'Türk Dizilerinin Türkçe ve Türk Kültürünü Yakınlaştırıcı Etkisi' programının düzenlendiği alanı Ankara’da etkili olan sağanak yağmur sonucu su bastı.Katılımcılar yağmurdan sığınacak yer ararken bir süre ertelenen program, alanın temizlenmesinden sonra yeniden başladı.

https://tr.sputniknews.com/20220607/ankarayi-saganak-vurdu-araclar-suya-gomuldu-1057086046.html

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ankara, sağanak yağış, mehmet nuri ersoy