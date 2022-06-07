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Ankara'da Bakan Ersoy'un katıldığı programda alanı su bastı
Ankara'da Bakan Ersoy'un katıldığı programda alanı su bastı
Ankara’da Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un katıldığı programda şiddetli yağış nedeniyle alanı su bastı. 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T15:51+0300
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ankara
türkiye
sağanak yağış
mehmet nuri ersoy
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Yunus Emre Enstitüsü merkez binasında katıldığı 'Türk Dizilerinin Türkçe ve Türk Kültürünü Yakınlaştırıcı Etkisi' programının düzenlendiği alanı Ankara’da etkili olan sağanak yağmur sonucu su bastı.Katılımcılar yağmurdan sığınacak yer ararken bir süre ertelenen program, alanın temizlenmesinden sonra yeniden başladı.
https://tr.sputniknews.com/20220607/ankarayi-saganak-vurdu-araclar-suya-gomuldu-1057086046.html
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ankara, sağanak yağış, mehmet nuri ersoy

Ankara'da Bakan Ersoy'un katıldığı programda alanı su bastı

15:51 07.06.2022 (güncellendi: 16:09 07.06.2022)
© İHAMehmet Nuri Ersoy
Mehmet Nuri Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
© İHA
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Ankara’da Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un katıldığı programda şiddetli yağış nedeniyle alanı su bastı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Yunus Emre Enstitüsü merkez binasında katıldığı 'Türk Dizilerinin Türkçe ve Türk Kültürünü Yakınlaştırıcı Etkisi' programının düzenlendiği alanı Ankara’da etkili olan sağanak yağmur sonucu su bastı.
Katılımcılar yağmurdan sığınacak yer ararken bir süre ertelenen program, alanın temizlenmesinden sonra yeniden başladı.
Ankara'yı sağanak vurdu: Araçlar suya gömüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
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