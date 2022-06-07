https://tr.sputniknews.com/20220607/ankarada-bakan-ersoyun-katildigi-programda-alani-su-basti-1057089276.html
Ankara'da Bakan Ersoy'un katıldığı programda alanı su bastı
Ankara'da Bakan Ersoy'un katıldığı programda alanı su bastı
Ankara’da Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un katıldığı programda şiddetli yağış nedeniyle alanı su bastı. 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T15:51+0300
2022-06-07T15:51+0300
2022-06-07T16:09+0300
ankara
türkiye
sağanak yağış
mehmet nuri ersoy
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Yunus Emre Enstitüsü merkez binasında katıldığı 'Türk Dizilerinin Türkçe ve Türk Kültürünü Yakınlaştırıcı Etkisi' programının düzenlendiği alanı Ankara’da etkili olan sağanak yağmur sonucu su bastı.Katılımcılar yağmurdan sığınacak yer ararken bir süre ertelenen program, alanın temizlenmesinden sonra yeniden başladı.
https://tr.sputniknews.com/20220607/ankarayi-saganak-vurdu-araclar-suya-gomuldu-1057086046.html
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ankara, sağanak yağış, mehmet nuri ersoy
Ankara'da Bakan Ersoy'un katıldığı programda alanı su bastı
15:51 07.06.2022 (güncellendi: 16:09 07.06.2022) Abone ol
Ankara’da Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un katıldığı programda şiddetli yağış nedeniyle alanı su bastı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Yunus Emre Enstitüsü merkez binasında katıldığı 'Türk Dizilerinin Türkçe ve Türk Kültürünü Yakınlaştırıcı Etkisi' programının düzenlendiği alanı Ankara’da etkili olan sağanak yağmur sonucu su bastı.
Katılımcılar yağmurdan sığınacak yer ararken bir süre ertelenen program, alanın temizlenmesinden sonra yeniden başladı.