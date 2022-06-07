https://tr.sputniknews.com/20220607/ankarada-saganak-yagis-aksam-saatlerinde-yeniden-etkisini-gosterdi-1057106961.html
Ankara'da sağanak yağış: Siparişini bırakan motokurye döndüğünde motorunun sele kapıldığını gördü
Ankara'da sağanak yağış: Siparişini bırakan motokurye döndüğünde motorunun sele kapıldığını gördü
Ankara'da akşam saatlerinde etkisini yeniden artıran sağanak yağış, kentin belli bölümlerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Keçiören ilçesinde bazı cadde ve... 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T23:07+0300
2022-06-07T23:07+0300
2022-06-07T23:29+0300
ankara
sağanak
türkiye
motokurye
trafik
sel
su baskını
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1057107173_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_ec1e5ce5df54d9d5177c1bdf1bd2a01b.jpg
Ankara'da akşam tekrar başlayan kuvvetli yağışın ardından bazı cadde, bulvar ve sokaklardaki mazgalların tıkanmasıyla yollar yağmur suyuyla doldu.Su basan caddelerde sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar yol kenarında yağışın durması için kontak kapattı.Sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar metro ile otobüs duraklarının ve binaların kapalı alanlarında yağışın bitmesini bekledi.Yağmur altında yürümek zorunda kalan bazı Ankaralılar, ayaklarının ıslanmasını önlemek amacıyla ayakkabılarına poşet geçirdi.Anadolu Ajansı'na yansıyan görüntülerde sağanak nedeniyle su basan caddede mahsur kalan sürücü, arabanın içindeki suyu karton bardakla boşalttı.Siparişini bırakan motokurye döndüğünde motorunun sele kapıldığını gördüÇankaya ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası çok sayıda otomobil ve çöp konteyneri sele kapılarak sürüklendi. Bir motokurye ise apartmana siparişi bırakmaya gittiği sırada motosikleti sele kapıldı.Belediyeler, sel ve su baskını ihtimali bulunan bölgelerde ekipleri ve iş makinelerini hazır bulunduruyor.
ankara
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1057107173_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_d89b252a02f776c2e0930b83e78e2e91.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ankara, sağanak, motokurye, trafik, sel, su baskını
Ankara'da sağanak yağış: Siparişini bırakan motokurye döndüğünde motorunun sele kapıldığını gördü
23:07 07.06.2022 (güncellendi: 23:29 07.06.2022) Abone ol
Ankara'da akşam saatlerinde etkisini yeniden artıran sağanak yağış, kentin belli bölümlerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Keçiören ilçesinde bazı cadde ve sokaklarda su taşkınları yaşandı. İlçenin Kamilocak Mahallesi'nde şiddetli sağanak sonrası istinat duvarı park halindeki araçların üzerine çöktü. Bir motokuryenin aracı ise sulara kapıldı.
Ankara'da akşam tekrar başlayan kuvvetli yağışın ardından bazı cadde, bulvar ve sokaklardaki mazgalların tıkanmasıyla yollar yağmur suyuyla doldu.
Su basan caddelerde sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar yol kenarında yağışın durması için kontak kapattı.
Sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar metro ile otobüs duraklarının ve binaların kapalı alanlarında yağışın bitmesini bekledi.
Yağmur altında yürümek zorunda kalan bazı Ankaralılar, ayaklarının ıslanmasını önlemek amacıyla ayakkabılarına poşet geçirdi.
Anadolu Ajansı'na yansıyan görüntülerde sağanak nedeniyle su basan caddede mahsur kalan sürücü, arabanın içindeki suyu karton bardakla boşalttı.
Siparişini bırakan motokurye döndüğünde motorunun sele kapıldığını gördü
Çankaya ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası çok sayıda otomobil ve çöp konteyneri sele kapılarak sürüklendi. Bir motokurye ise apartmana siparişi bırakmaya gittiği sırada motosikleti sele kapıldı.
Belediyeler, sel ve su baskını ihtimali bulunan bölgelerde ekipleri ve iş makinelerini hazır bulunduruyor.