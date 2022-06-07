https://tr.sputniknews.com/20220607/ankarada-saganak-yagis-aksam-saatlerinde-yeniden-etkisini-gosterdi-1057106961.html

Ankara'da sağanak yağış: Siparişini bırakan motokurye döndüğünde motorunun sele kapıldığını gördü

Ankara'da sağanak yağış: Siparişini bırakan motokurye döndüğünde motorunun sele kapıldığını gördü

Ankara'da akşam saatlerinde etkisini yeniden artıran sağanak yağış, kentin belli bölümlerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Keçiören ilçesinde bazı cadde ve... 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T23:07+0300

2022-06-07T23:07+0300

2022-06-07T23:29+0300

ankara

sağanak

türkiye

motokurye

trafik

sel

su baskını

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1057107173_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_ec1e5ce5df54d9d5177c1bdf1bd2a01b.jpg

Ankara'da akşam tekrar başlayan kuvvetli yağışın ardından bazı cadde, bulvar ve sokaklardaki mazgalların tıkanmasıyla yollar yağmur suyuyla doldu.Su basan caddelerde sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar yol kenarında yağışın durması için kontak kapattı.Sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar metro ile otobüs duraklarının ve binaların kapalı alanlarında yağışın bitmesini bekledi.Yağmur altında yürümek zorunda kalan bazı Ankaralılar, ayaklarının ıslanmasını önlemek amacıyla ayakkabılarına poşet geçirdi.Anadolu Ajansı'na yansıyan görüntülerde sağanak nedeniyle su basan caddede mahsur kalan sürücü, arabanın içindeki suyu karton bardakla boşalttı.Siparişini bırakan motokurye döndüğünde motorunun sele kapıldığını gördüÇankaya ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası çok sayıda otomobil ve çöp konteyneri sele kapılarak sürüklendi. Bir motokurye ise apartmana siparişi bırakmaya gittiği sırada motosikleti sele kapıldı.Belediyeler, sel ve su baskını ihtimali bulunan bölgelerde ekipleri ve iş makinelerini hazır bulunduruyor.

ankara

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ankara, sağanak, motokurye, trafik, sel, su baskını