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CHP'li Veli Ağbaba: MHRS resmen çökmüş
CHP'li Veli Ağbaba: MHRS resmen çökmüş
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, "MHRS resmen çökmüş! Vatandaşlar ne yakın bir tarihe ne de yakın bir ilçeye randevu alabiliyor" dedi. 07.06.2022, Sputnik Türkiye
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu bulamadığını belirtti.Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:MHRS resmen çökmüş! Vatandaşlar ne yakın bir tarihe ne de yakın bir ilçeye randevu alabiliyor. Sağlık hakkını özelleştirirsen, doktorları yurt dışına kovarsan, sağlıkta şiddet konusunda etkin adım atmazsan, çalışana hak ettiği parayı vermezsen olacağı bu. Olan vatandaşa oluyor!"
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merkezi hekim randevu sistemi (mhrs), sağlık bakanı, sağlık bakanlığı

CHP'li Veli Ağbaba: MHRS resmen çökmüş

21:33 07.06.2022 (güncellendi: 21:35 07.06.2022)
© AACHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
© AA
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, "MHRS resmen çökmüş! Vatandaşlar ne yakın bir tarihe ne de yakın bir ilçeye randevu alabiliyor" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu bulamadığını belirtti.
Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:
MHRS resmen çökmüş! Vatandaşlar ne yakın bir tarihe ne de yakın bir ilçeye randevu alabiliyor. Sağlık hakkını özelleştirirsen, doktorları yurt dışına kovarsan, sağlıkta şiddet konusunda etkin adım atmazsan, çalışana hak ettiği parayı vermezsen olacağı bu. Olan vatandaşa oluyor!"
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