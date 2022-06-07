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CHP'li Veli Ağbaba: MHRS resmen çökmüş
CHP'li Veli Ağbaba: MHRS resmen çökmüş
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, "MHRS resmen çökmüş! Vatandaşlar ne yakın bir tarihe ne de yakın bir ilçeye randevu alabiliyor" dedi. 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T21:33+0300
2022-06-07T21:33+0300
2022-06-07T21:35+0300
türkiye
merkezi hekim randevu sistemi (mhrs)
sağlık bakanı
sağlık bakanlığı
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu bulamadığını belirtti.Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:MHRS resmen çökmüş! Vatandaşlar ne yakın bir tarihe ne de yakın bir ilçeye randevu alabiliyor. Sağlık hakkını özelleştirirsen, doktorları yurt dışına kovarsan, sağlıkta şiddet konusunda etkin adım atmazsan, çalışana hak ettiği parayı vermezsen olacağı bu. Olan vatandaşa oluyor!"
türkiye
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MIA „Rosiya Segodnya“
merkezi hekim randevu sistemi (mhrs), sağlık bakanı, sağlık bakanlığı
CHP'li Veli Ağbaba: MHRS resmen çökmüş
21:33 07.06.2022 (güncellendi: 21:35 07.06.2022) Abone ol
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, "MHRS resmen çökmüş! Vatandaşlar ne yakın bir tarihe ne de yakın bir ilçeye randevu alabiliyor" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu bulamadığını belirtti.
Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:
MHRS resmen çökmüş! Vatandaşlar ne yakın bir tarihe ne de yakın bir ilçeye randevu alabiliyor. Sağlık hakkını özelleştirirsen, doktorları yurt dışına kovarsan, sağlıkta şiddet konusunda etkin adım atmazsan, çalışana hak ettiği parayı vermezsen olacağı bu. Olan vatandaşa oluyor!"