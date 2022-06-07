https://tr.sputniknews.com/20220607/chpli-veli-agbaba-mhrs-resmen-cokmus-1057103470.html

CHP'li Veli Ağbaba: MHRS resmen çökmüş

CHP'li Veli Ağbaba: MHRS resmen çökmüş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, "MHRS resmen çökmüş! Vatandaşlar ne yakın bir tarihe ne de yakın bir ilçeye randevu alabiliyor" dedi. 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T21:33+0300

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türkiye

merkezi hekim randevu sistemi (mhrs)

sağlık bakanı

sağlık bakanlığı

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu bulamadığını belirtti.Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:MHRS resmen çökmüş! Vatandaşlar ne yakın bir tarihe ne de yakın bir ilçeye randevu alabiliyor. Sağlık hakkını özelleştirirsen, doktorları yurt dışına kovarsan, sağlıkta şiddet konusunda etkin adım atmazsan, çalışana hak ettiği parayı vermezsen olacağı bu. Olan vatandaşa oluyor!"

türkiye

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merkezi hekim randevu sistemi (mhrs), sağlık bakanı, sağlık bakanlığı