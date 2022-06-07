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Erzincan'da 53 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Erzincan'da 53 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Erzincan'da 53 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T23:03+0300
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türkiye
erzincan
gıda zehirlenmesi
hastane
lise
yemek
öğrenci
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Erzincan'da 53 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle götürüldükleri hastanede tedavi altına alındı.Kentte Fen Lisesinde eğitim gören ve yüksek ateş, mide bulantısı, baş dönmesi, kusma şikayeti olan 53 öğrenci için 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istendi.Öğrenciler, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220524/manisada-gida-zehirlenmesi-38-ogrenci-hastaneye-kaldirildi-1056640344.html
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erzincan, gıda zehirlenmesi, hastane, lise, yemek, öğrenci

Erzincan'da 53 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

23:03 07.06.2022
© İHAAmbulans - 112 Acil
Ambulans - 112 Acil - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
© İHA
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Erzincan'da 53 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Erzincan'da 53 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle götürüldükleri hastanede tedavi altına alındı.
Kentte Fen Lisesinde eğitim gören ve yüksek ateş, mide bulantısı, baş dönmesi, kusma şikayeti olan 53 öğrenci için 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istendi.
Öğrenciler, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
MANİSA (İHA) - Tadilatından dolayı Akhisar Misak-ı Milli İlkokulu’nda eğitim gören Akhisar Gazi Ortaokulu bahçesinde düzenlenen bir sergide satılan gıdalardan yiyen 38 öğrenci zehirlenme şüphesi ile bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
TÜRKİYE
Manisa'da gıda zehirlenmesi: 38 öğrenci hastaneye kaldırıldı
24 Mayıs, 19:17
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