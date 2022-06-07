https://tr.sputniknews.com/20220607/erzincanda-53-ogrenci-gida-zehirlenmesi-suphesiyle-hastaneye-kaldirildi-1057106989.html

Erzincan'da 53 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Erzincan'da 53 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Erzincan'da 53 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T23:03+0300

2022-06-07T23:03+0300

2022-06-07T23:03+0300

türkiye

erzincan

gıda zehirlenmesi

hastane

lise

yemek

öğrenci

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Erzincan'da 53 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle götürüldükleri hastanede tedavi altına alındı.Kentte Fen Lisesinde eğitim gören ve yüksek ateş, mide bulantısı, baş dönmesi, kusma şikayeti olan 53 öğrenci için 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istendi.Öğrenciler, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220524/manisada-gida-zehirlenmesi-38-ogrenci-hastaneye-kaldirildi-1056640344.html

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erzincan, gıda zehirlenmesi, hastane, lise, yemek, öğrenci