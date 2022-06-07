https://tr.sputniknews.com/20220607/erzincanda-53-ogrenci-gida-zehirlenmesi-suphesiyle-hastaneye-kaldirildi-1057106989.html
Erzincan'da 53 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Erzincan'da 53 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Erzincan'da 53 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T23:03+0300
2022-06-07T23:03+0300
2022-06-07T23:03+0300
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erzincan
gıda zehirlenmesi
hastane
lise
yemek
öğrenci
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Erzincan'da 53 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle götürüldükleri hastanede tedavi altına alındı.Kentte Fen Lisesinde eğitim gören ve yüksek ateş, mide bulantısı, baş dönmesi, kusma şikayeti olan 53 öğrenci için 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istendi.Öğrenciler, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220524/manisada-gida-zehirlenmesi-38-ogrenci-hastaneye-kaldirildi-1056640344.html
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erzincan, gıda zehirlenmesi, hastane, lise, yemek, öğrenci
Erzincan'da 53 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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Erzincan'da 53 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Erzincan'da 53 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle götürüldükleri hastanede tedavi altına alındı.
Kentte Fen Lisesinde eğitim gören ve yüksek ateş, mide bulantısı, baş dönmesi, kusma şikayeti olan 53 öğrenci için 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istendi.
Öğrenciler, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.