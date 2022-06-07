https://tr.sputniknews.com/20220607/erzurumda-kenenin-isirdigi-arkeolog-murat-kurt-hayatini-kaybetti-1057098121.html
Erzurum'da kenenin ısırdığı arkeolog Murat Kurt hayatını kaybetti
Erzurum'da kenenin ısırdığı arkeolog Murat Kurt hayatını kaybetti
Bursalı Arkeolog Murat Kurt, bir araştırma için gittiği Erzurum’un Oltu ilçesinde kene ısırması sonucu hayatını kaybetti. 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T19:38+0300
2022-06-07T19:38+0300
2022-06-07T19:42+0300
türkiye
erzurum
arkeoloji
kene
bursa
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Erzurum'da kenenin ısırdığı arkeolog Murat Kurt, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.52 yaşındaki arkeolog Kurt , bir süre önce Bursa'dan geldiği Erzurum'da araştırma yapmak üzere Şenkaya ilçesi Akşar Mahallesi'ndeki bir araziye gitti.Kurt, arazideki incelemeleri sonrası Oltu ilçesindeki otele döndüğünde kenenin kendisini ısırdığını fark etti.Eniştesinin yardımıyla keneyi vücudundan çıkardıktan sonra Oltu'da incelemeleri sürdüren Kurt, 3 gün önce rahatsızlanınca Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Bu hastanedeki ilk müdahale sonrası Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Kurt, burada yoğun bakım servisindeki yaşam mücadelesini kaybetti.Murat Kurt'un sosyal medyadan takipçisi olan Emrah Akyol, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurt'u bir süre önce arkadaşlarıyla Oltu'ya davet ettiklerini söyledi.Akyol, Kurt'un eniştesi ile kente geldiğini belirterek, "Akşar Mahallesi'nden Oltu'daki otele döndüklerinde üzerindeki keneyi fark ediyor. Eniştesine 'bu keneyi üzerimden at' diyor. Kene, eniştesinin yardımıyla uzaklaştırılıyor ancak 1-2 gün sonra halsizleşiyor." dedi.Rahatsızlaşınca Oltu Devlet Hastanesine kaldırılan Kurt'un Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildiğini anlatan Aksoy, "Kurt, birkaç gün boyunca burada tedavi gördü ancak maalesef kurtarılamadı." bilgisini paylaştı.
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Erzurum'da kenenin ısırdığı arkeolog Murat Kurt hayatını kaybetti
19:38 07.06.2022 (güncellendi: 19:42 07.06.2022) Abone ol
Bursalı Arkeolog Murat Kurt, bir araştırma için gittiği Erzurum’un Oltu ilçesinde kene ısırması sonucu hayatını kaybetti.
Erzurum'da kenenin ısırdığı arkeolog Murat Kurt, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
52 yaşındaki arkeolog Kurt , bir süre önce Bursa'dan geldiği Erzurum'da araştırma yapmak üzere Şenkaya ilçesi Akşar Mahallesi'ndeki bir araziye gitti.
Kurt, arazideki incelemeleri sonrası Oltu ilçesindeki otele döndüğünde kenenin kendisini ısırdığını fark etti.
Eniştesinin yardımıyla keneyi vücudundan çıkardıktan sonra Oltu'da incelemeleri sürdüren Kurt, 3 gün önce rahatsızlanınca Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bu hastanedeki ilk müdahale sonrası Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Kurt, burada yoğun bakım servisindeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Murat Kurt'un sosyal medyadan takipçisi olan Emrah Akyol, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurt'u bir süre önce arkadaşlarıyla Oltu'ya davet ettiklerini söyledi.
Akyol, Kurt'un eniştesi ile kente geldiğini belirterek, "Akşar Mahallesi'nden Oltu'daki otele döndüklerinde üzerindeki keneyi fark ediyor. Eniştesine 'bu keneyi üzerimden at' diyor. Kene, eniştesinin yardımıyla uzaklaştırılıyor ancak 1-2 gün sonra halsizleşiyor." dedi.
Rahatsızlaşınca Oltu Devlet Hastanesine kaldırılan Kurt'un Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildiğini anlatan Aksoy, "Kurt, birkaç gün boyunca burada tedavi gördü ancak maalesef kurtarılamadı." bilgisini paylaştı.