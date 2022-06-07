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İsveç İçişleri Bakanı hakkında verilen gensoru önergesi kabul edilmedi
İsveç İçişleri Bakanı hakkında verilen gensoru önergesi kabul edilmedi
İsveç'te Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson hakkında verilen gensoru önergesi Mecliste kabul edilmedi. 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T14:48+0300
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Parlamentoda, aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisinin Johansson hakkında sunduğu gensoru önergesi görüşüldü. İsveç Demokratlar Partisine, ana muhalefet Muhafazakar Parti (M), Hristiyan Demokratlar Parti (DK) ve Liberal Parti'nin (L) destek verdiği oylamada, muhalefet, Johansson'un bakanlığının düşmesi için gerekli 175 oyu yakalayamadı. Milletvekillerinin 174'ü gensoru aleyhinde oy kullandı. Parlamentoda gensoru önergesinde kritik rakam 175 olduğu için YPG'ye desteğiyle bilinen Amineh Kakabaveh'in kullanacağı oy merak konusuydu. Daha önce hükümetin kendisiyle YPG ve PKK'ya destek verilmesi yönünde yapılan anlaşmaya sadık kalmadığını öne süren Kakabaveh, Türkiye ile NATO görüşmelerinin devam etmesinden dolayı da Johansson'un aleyhinde oy kullanacağını açıklamıştı. Hükümete önce şantaj yapan daha sonrada pazarlık yapmaya çalışan Kakabaveh, son dakikada kararını değiştirerek Johansson lehine oy kullandı.
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isveç, nato, gensoru, türkiye

İsveç İçişleri Bakanı hakkında verilen gensoru önergesi kabul edilmedi

14:48 07.06.2022
© AAMorgan Johansson
Morgan Johansson - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
© AA
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İsveç'te Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson hakkında verilen gensoru önergesi Mecliste kabul edilmedi.
Parlamentoda, aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisinin Johansson hakkında sunduğu gensoru önergesi görüşüldü.
İsveç Demokratlar Partisine, ana muhalefet Muhafazakar Parti (M), Hristiyan Demokratlar Parti (DK) ve Liberal Parti'nin (L) destek verdiği oylamada, muhalefet, Johansson'un bakanlığının düşmesi için gerekli 175 oyu yakalayamadı.
Milletvekillerinin 174'ü gensoru aleyhinde oy kullandı. Parlamentoda gensoru önergesinde kritik rakam 175 olduğu için YPG'ye desteğiyle bilinen Amineh Kakabaveh'in kullanacağı oy merak konusuydu.
Daha önce hükümetin kendisiyle YPG ve PKK'ya destek verilmesi yönünde yapılan anlaşmaya sadık kalmadığını öne süren Kakabaveh, Türkiye ile NATO görüşmelerinin devam etmesinden dolayı da Johansson'un aleyhinde oy kullanacağını açıklamıştı. Hükümete önce şantaj yapan daha sonrada pazarlık yapmaya çalışan Kakabaveh, son dakikada kararını değiştirerek Johansson lehine oy kullandı.
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