https://tr.sputniknews.com/20220607/isvec-icisleri-bakani-hakkinda-verilen-gensoru-onergesi-kabul-edilmedi--1057086145.html

İsveç İçişleri Bakanı hakkında verilen gensoru önergesi kabul edilmedi

İsveç İçişleri Bakanı hakkında verilen gensoru önergesi kabul edilmedi

İsveç'te Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson hakkında verilen gensoru önergesi Mecliste kabul edilmedi. 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T14:48+0300

2022-06-07T14:48+0300

2022-06-07T14:48+0300

dünya

isveç

nato

gensoru

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1057086226_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ffb0d541b557ecde3bed6fbd8d393ae4.jpg

Parlamentoda, aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisinin Johansson hakkında sunduğu gensoru önergesi görüşüldü. İsveç Demokratlar Partisine, ana muhalefet Muhafazakar Parti (M), Hristiyan Demokratlar Parti (DK) ve Liberal Parti'nin (L) destek verdiği oylamada, muhalefet, Johansson'un bakanlığının düşmesi için gerekli 175 oyu yakalayamadı. Milletvekillerinin 174'ü gensoru aleyhinde oy kullandı. Parlamentoda gensoru önergesinde kritik rakam 175 olduğu için YPG'ye desteğiyle bilinen Amineh Kakabaveh'in kullanacağı oy merak konusuydu. Daha önce hükümetin kendisiyle YPG ve PKK'ya destek verilmesi yönünde yapılan anlaşmaya sadık kalmadığını öne süren Kakabaveh, Türkiye ile NATO görüşmelerinin devam etmesinden dolayı da Johansson'un aleyhinde oy kullanacağını açıklamıştı. Hükümete önce şantaj yapan daha sonrada pazarlık yapmaya çalışan Kakabaveh, son dakikada kararını değiştirerek Johansson lehine oy kullandı.

isveç

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

isveç, nato, gensoru, türkiye