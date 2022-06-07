https://tr.sputniknews.com/20220607/japonyadan-rusya-ve-belarustaki-bankalara-yaptirim--1057068697.html

Japonya'dan Rusya ve Belarus'taki bankalara yaptırım

Japonya'dan Rusya ve Belarus'taki bankalara yaptırım

Japonya'da hükümet, Rusya'nın Ukrayna'da devam eden askeri operasyonu nedeniyle Rusya ve Belarus'taki bazı bankalara yaptırım uygulama kararı aldı. 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T05:58+0300

2022-06-07T05:58+0300

2022-06-07T05:58+0300

ukrayna krizi

japonya

banka

yaptırım

belarus

ukrayna

operasyon

askeri operasyon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102174/74/1021747488_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_89e4b5a00896ad9c40b776a780bfdbd4.jpg

Japon hükümeti, Moskova'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu nedeniyle Rus Rosselkhozbank ve Credit Bank of Moscow ile Belarus Kalkınma ve Yeniden Yapılanma Bankası'na yaptırımlar uyguladı.Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, söz konusu bankaların varsa Japonya'daki varlıklarının dondurulması ve bu kuruluşlarla finansal işlemlerin yasaklanmasını içeren yaptırımlar 7 Haziran'da yürürlüğe giriyor.Bakanlık açıklamasında, "Ayrıca Rusya Federasyonu'nun sanayi tabanının güçlendirilmesine katkıda bulunan malların ihracatına da yasak getirildi" ifadeleri yer aldı.

https://tr.sputniknews.com/20220523/abd-japonya-dahil-13-ulkeyle-hint-pasifik-ekonomik-cercevesini-baslatti-1056593740.html

japonya

belarus

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

japonya, banka, yaptırım, belarus, ukrayna, operasyon, askeri operasyon