https://tr.sputniknews.com/20220607/japonyadan-rusya-ve-belarustaki-bankalara-yaptirim--1057068697.html
Japonya'dan Rusya ve Belarus'taki bankalara yaptırım
Japonya'dan Rusya ve Belarus'taki bankalara yaptırım
Japonya'da hükümet, Rusya'nın Ukrayna'da devam eden askeri operasyonu nedeniyle Rusya ve Belarus'taki bazı bankalara yaptırım uygulama kararı aldı. 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T05:58+0300
2022-06-07T05:58+0300
2022-06-07T05:58+0300
ukrayna krizi
japonya
banka
yaptırım
belarus
ukrayna
operasyon
askeri operasyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102174/74/1021747488_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_89e4b5a00896ad9c40b776a780bfdbd4.jpg
Japon hükümeti, Moskova'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu nedeniyle Rus Rosselkhozbank ve Credit Bank of Moscow ile Belarus Kalkınma ve Yeniden Yapılanma Bankası'na yaptırımlar uyguladı.Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, söz konusu bankaların varsa Japonya'daki varlıklarının dondurulması ve bu kuruluşlarla finansal işlemlerin yasaklanmasını içeren yaptırımlar 7 Haziran'da yürürlüğe giriyor.Bakanlık açıklamasında, "Ayrıca Rusya Federasyonu'nun sanayi tabanının güçlendirilmesine katkıda bulunan malların ihracatına da yasak getirildi" ifadeleri yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220523/abd-japonya-dahil-13-ulkeyle-hint-pasifik-ekonomik-cercevesini-baslatti-1056593740.html
japonya
belarus
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102174/74/1021747488_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_4540d11feda1fcbfb09af299303c7b63.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
japonya, banka, yaptırım, belarus, ukrayna, operasyon, askeri operasyon
Japonya'dan Rusya ve Belarus'taki bankalara yaptırım
Abone ol
Japonya'da hükümet, Rusya'nın Ukrayna'da devam eden askeri operasyonu nedeniyle Rusya ve Belarus'taki bazı bankalara yaptırım uygulama kararı aldı.
Japon hükümeti, Moskova'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu nedeniyle Rus Rosselkhozbank ve Credit Bank of Moscow ile Belarus Kalkınma ve Yeniden Yapılanma Bankası'na yaptırımlar uyguladı.
Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, söz konusu bankaların varsa Japonya'daki varlıklarının dondurulması ve bu kuruluşlarla finansal işlemlerin yasaklanmasını içeren yaptırımlar 7 Haziran'da yürürlüğe giriyor.
Bakanlık açıklamasında, "Ayrıca Rusya Federasyonu'nun sanayi tabanının güçlendirilmesine katkıda bulunan malların ihracatına da yasak getirildi" ifadeleri yer aldı.