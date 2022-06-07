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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220607/japonyadan-rusya-ve-belarustaki-bankalara-yaptirim--1057068697.html
Japonya'dan Rusya ve Belarus'taki bankalara yaptırım
Japonya'dan Rusya ve Belarus'taki bankalara yaptırım
Japonya'da hükümet, Rusya'nın Ukrayna'da devam eden askeri operasyonu nedeniyle Rusya ve Belarus'taki bazı bankalara yaptırım uygulama kararı aldı. 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T05:58+0300
2022-06-07T05:58+0300
ukrayna krizi
japonya
banka
yaptırım
belarus
ukrayna
operasyon
askeri operasyon
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Japon hükümeti, Moskova'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu nedeniyle Rus Rosselkhozbank ve Credit Bank of Moscow ile Belarus Kalkınma ve Yeniden Yapılanma Bankası'na yaptırımlar uyguladı.Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, söz konusu bankaların varsa Japonya'daki varlıklarının dondurulması ve bu kuruluşlarla finansal işlemlerin yasaklanmasını içeren yaptırımlar 7 Haziran'da yürürlüğe giriyor.Bakanlık açıklamasında, "Ayrıca Rusya Federasyonu'nun sanayi tabanının güçlendirilmesine katkıda bulunan malların ihracatına da yasak getirildi" ifadeleri yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220523/abd-japonya-dahil-13-ulkeyle-hint-pasifik-ekonomik-cercevesini-baslatti-1056593740.html
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japonya, banka, yaptırım, belarus, ukrayna, operasyon, askeri operasyon

Japonya'dan Rusya ve Belarus'taki bankalara yaptırım

05:58 07.06.2022
© Flickr / inu-photoJaponya bayrağı
Japonya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
© Flickr / inu-photo
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Japonya'da hükümet, Rusya'nın Ukrayna'da devam eden askeri operasyonu nedeniyle Rusya ve Belarus'taki bazı bankalara yaptırım uygulama kararı aldı.
Japon hükümeti, Moskova'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu nedeniyle Rus Rosselkhozbank ve Credit Bank of Moscow ile Belarus Kalkınma ve Yeniden Yapılanma Bankası'na yaptırımlar uyguladı.
Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, söz konusu bankaların varsa Japonya'daki varlıklarının dondurulması ve bu kuruluşlarla finansal işlemlerin yasaklanmasını içeren yaptırımlar 7 Haziran'da yürürlüğe giriyor.
Bakanlık açıklamasında, "Ayrıca Rusya Federasyonu'nun sanayi tabanının güçlendirilmesine katkıda bulunan malların ihracatına da yasak getirildi" ifadeleri yer aldı.
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