Londra Polis Teşkilatındaki 'ırkçılık ve kadın düşmanlığı'na karşı gösteri düzenlendi

"İki kız kardeşin öldürüldüğü 2020'den bu yana 200'den fazla kadın, erkek şiddeti nedeniyle hayatını kaybetti, on binlercesi tecavüz veya cinsel saldırıya uğradı. Bu esnada, politikacılar ve polis ise boş özürler diledi ve hangisinin daha çok suçlu olduğu konusunda birbiriyle tartıştı. Yeter artık. Geçtiğimiz iki yıl, bizi korumayı amaçlayan kurumlarda gerçek ve kalıcı bir değişiklik yapılması için büyük bir destek dalgasına tanık oldu."