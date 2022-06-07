https://tr.sputniknews.com/20220607/makas-atan-surucuye-2-yil-8-ay-hapis-cezasi-verildi-1057071305.html

Makas atan sürücüye 2 yıl 8 ay hapis cezası verildi

Makas atan sürücüye 2 yıl 8 ay hapis cezası verildi

İstanbul Ümraniye'de iki yıl önce otomobiliyle makas atarak 3 kişinin hafif yaralanmasına neden olan sürücüye 2 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Sürücünün... 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T09:51+0300

2022-06-07T09:51+0300

2022-06-07T09:51+0300

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İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 20 Eylül 2020 tarihinde meydana gelen kazada, sanık Ozan Özdemir (27), otomobiliyle makas atarak şerit değiştirmeye çalışırken, Hüseyin Sinan'ın kullandığı araca arkadan çarptı.Kazada sürücü Sinan ile eşi ve çocuğu hafif şekilde yaralandı. Kazayla ilgili açılan soruşturmada, Ozan Özdemir'in kusurlu olduğu tespit edildi.Özdemir hakkında 'Birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 'Şerit değiştirirken çarptım'Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savunma yapan Ozan Özdemir, hızının 80-90 kilometre olduğunu, şerit değiştirirken Hüseyin Sinan'ın otomobiline çarptığını öne sürdü. Özdemir, kusurlu olduğunu gösteren raporları kabul etmediğini söyledi.'Diğer sürücüler makas attığını söyledi'Suçtan zarar gören sıfatıyla ifade veren Hüseyin Sinan, otomobiline arkadan çarpıldığını belirterek, "Diğer sürücüler makas attığını, bize çarpmasa onlara çarpacağını söyledi. Kaza sırasında kafamı direksiyona çarptım. Yüzümde morarmalar oldu. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.Savcı, sanığın asli kusurlu olduğu yönünde rapor geldiğini belirterek, 'Birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Sanık Özdemir, ise makas iddiasını kabul etmeyerek beraatini talep etti.2 yıl 8 ay hapis cezasıSuçun işleniş biçimini dikkate alan mahkeme, sanığın bilinçli taksirle hareket ettiği görüşünü açıkladı. Mahkeme Ozan Özdemir hakkında, 'Nitelikli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezası verdi.Ehliyetine el konulduMahkeme hapis cezasının infazının ardından, Özdemir'in ehliyetinin 1,5 yıl süreyle el konulmasına karar verdi. Sanığın itirazı üzerine kararı görüşen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, mahkemenin verdiği kararı onadı.

https://tr.sputniknews.com/20220601/hatali-sollama-yaparak-savrulmasina-yol-acan-aractan-sikayetci-olmak-istedi-saldiriya-ugradi-1056874021.html

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trafik, trafik kazası, mahkeme, ehliyet, hapis