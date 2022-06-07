https://tr.sputniknews.com/20220607/mehmet-barlas-kanal-istanbul-umarim-ideolojik-tartismalara-kurban-edilmez-ve-gerceklesir-1057070640.html
Mehmet Barlas: Kanal İstanbul umarım ideolojik tartışmalara kurban edilmez ve gerçekleşir
Mehmet Barlas: Kanal İstanbul umarım ideolojik tartışmalara kurban edilmez ve gerçekleşir
Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Balıkesir'de gerçekleşen 4.7 büyüklüğündeki depremin, büyük bir depremin öncüsü olabileceğine yönelik uyarılar... 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T09:24+0300
2022-06-07T09:24+0300
2022-06-07T09:24+0300
türkiye
mehmet barlas
türkiye
kanal istanbul
deprem
kentsel dönüşüm
rant
riskli yapı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1044383053_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d5390dfe1ab01df5be673ee80608d8e3.jpg
Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Balıkesir'de gerçekleşen 4.7 büyüklüğündeki depremin, büyük bir depremin öncüsü olabileceğine yönelik uyarılar yapıldığını belirterek, "Tabii bizim aklımız İstanbul'da. İstanbul'da 1 milyondan fazla binanın sorunlu olduğu söyleniyor. Kanal İstanbul'un önemi burada da öne çıkıyor. Kanalın çevresinde oluşacak şehrin kentsel dönüşüm çerçevesinde İstanbul'un bu sorunlu binalarında yaşayanlara ev sahipliği etmesi bekleniyor. Umarım bu proje ideolojik tartışmalara kurban edilmez ve gerçekleşir" diye yazdı.Barlas, 'Odessa Limanı'ndaki mayınları Türk donanmasının temizleyeceğine' işaret ederek, "Batı ve Rus basınında bu gelişme "Türkiye'nin diplomasi başarısı" olarak yorumlanıyor. Anlayacağınız dünyanın açlık ve kıtlık sorununun çözümü Türk donanmasına emanet edilmiş durumda. Bu da NATO'nun gazına gelerek Rusya ile diplomatik ilişkilerini koparmayan Türk hariciyesinin başarısıdır" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220415/kanal-istanbul-nedeniyle-tasinanlar-al-sana-100-bin-tl-git-diyorlar-o-parayla-demir-bile-alamayiz-1055595779.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1044383053_191:0:1391:900_1920x0_80_0_0_f482f0e8768e6960e8d5dff04699f7e1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mehmet barlas, türkiye, kanal istanbul, deprem, kentsel dönüşüm, rant, riskli yapı
Mehmet Barlas: Kanal İstanbul umarım ideolojik tartışmalara kurban edilmez ve gerçekleşir
Abone ol
Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Balıkesir'de gerçekleşen 4.7 büyüklüğündeki depremin, büyük bir depremin öncüsü olabileceğine yönelik uyarılar yapıldığını belirterek, "Aklımız İstanbul'da" dedi ve Kanal İstanbul'un kentsel dönüşüm konusundaki önemine değindi.
Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Balıkesir'de gerçekleşen 4.7 büyüklüğündeki depremin, büyük bir depremin öncüsü olabileceğine yönelik uyarılar yapıldığını belirterek, "Tabii bizim aklımız İstanbul'da. İstanbul'da 1 milyondan fazla binanın sorunlu olduğu söyleniyor. Kanal İstanbul'un önemi burada da öne çıkıyor. Kanalın çevresinde oluşacak şehrin kentsel dönüşüm çerçevesinde İstanbul'un bu sorunlu binalarında yaşayanlara ev sahipliği etmesi bekleniyor. Umarım bu proje ideolojik tartışmalara kurban edilmez ve gerçekleşir" diye yazdı.
Barlas, 'Odessa Limanı'ndaki mayınları Türk donanmasının temizleyeceğine' işaret ederek, "Batı ve Rus basınında bu gelişme "Türkiye'nin diplomasi başarısı" olarak yorumlanıyor. Anlayacağınız dünyanın açlık ve kıtlık sorununun çözümü Türk donanmasına emanet edilmiş durumda. Bu da NATO'nun gazına gelerek Rusya ile diplomatik ilişkilerini koparmayan Türk hariciyesinin başarısıdır" ifadelerini kullandı.