https://tr.sputniknews.com/20220607/mehmet-barlas-kanal-istanbul-umarim-ideolojik-tartismalara-kurban-edilmez-ve-gerceklesir-1057070640.html

Mehmet Barlas: Kanal İstanbul umarım ideolojik tartışmalara kurban edilmez ve gerçekleşir

Mehmet Barlas: Kanal İstanbul umarım ideolojik tartışmalara kurban edilmez ve gerçekleşir

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Balıkesir'de gerçekleşen 4.7 büyüklüğündeki depremin, büyük bir depremin öncüsü olabileceğine yönelik uyarılar... 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T09:24+0300

2022-06-07T09:24+0300

2022-06-07T09:24+0300

türkiye

mehmet barlas

türkiye

kanal istanbul

deprem

kentsel dönüşüm

rant

riskli yapı

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Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Balıkesir'de gerçekleşen 4.7 büyüklüğündeki depremin, büyük bir depremin öncüsü olabileceğine yönelik uyarılar yapıldığını belirterek, "Tabii bizim aklımız İstanbul'da. İstanbul'da 1 milyondan fazla binanın sorunlu olduğu söyleniyor. Kanal İstanbul'un önemi burada da öne çıkıyor. Kanalın çevresinde oluşacak şehrin kentsel dönüşüm çerçevesinde İstanbul'un bu sorunlu binalarında yaşayanlara ev sahipliği etmesi bekleniyor. Umarım bu proje ideolojik tartışmalara kurban edilmez ve gerçekleşir" diye yazdı.Barlas, 'Odessa Limanı'ndaki mayınları Türk donanmasının temizleyeceğine' işaret ederek, "Batı ve Rus basınında bu gelişme "Türkiye'nin diplomasi başarısı" olarak yorumlanıyor. Anlayacağınız dünyanın açlık ve kıtlık sorununun çözümü Türk donanmasına emanet edilmiş durumda. Bu da NATO'nun gazına gelerek Rusya ile diplomatik ilişkilerini koparmayan Türk hariciyesinin başarısıdır" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220415/kanal-istanbul-nedeniyle-tasinanlar-al-sana-100-bin-tl-git-diyorlar-o-parayla-demir-bile-alamayiz-1055595779.html

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mehmet barlas, türkiye, kanal istanbul, deprem, kentsel dönüşüm, rant, riskli yapı