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https://tr.sputniknews.com/20220607/mehmet-barlas-kanal-istanbul-umarim-ideolojik-tartismalara-kurban-edilmez-ve-gerceklesir-1057070640.html
Mehmet Barlas: Kanal İstanbul umarım ideolojik tartışmalara kurban edilmez ve gerçekleşir
Mehmet Barlas: Kanal İstanbul umarım ideolojik tartışmalara kurban edilmez ve gerçekleşir
Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Balıkesir'de gerçekleşen 4.7 büyüklüğündeki depremin, büyük bir depremin öncüsü olabileceğine yönelik uyarılar... 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T09:24+0300
2022-06-07T09:24+0300
türkiye
mehmet barlas
türkiye
kanal istanbul
deprem
kentsel dönüşüm
rant
riskli yapı
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Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Balıkesir'de gerçekleşen 4.7 büyüklüğündeki depremin, büyük bir depremin öncüsü olabileceğine yönelik uyarılar yapıldığını belirterek, "Tabii bizim aklımız İstanbul'da. İstanbul'da 1 milyondan fazla binanın sorunlu olduğu söyleniyor. Kanal İstanbul'un önemi burada da öne çıkıyor. Kanalın çevresinde oluşacak şehrin kentsel dönüşüm çerçevesinde İstanbul'un bu sorunlu binalarında yaşayanlara ev sahipliği etmesi bekleniyor. Umarım bu proje ideolojik tartışmalara kurban edilmez ve gerçekleşir" diye yazdı.Barlas, 'Odessa Limanı'ndaki mayınları Türk donanmasının temizleyeceğine' işaret ederek, "Batı ve Rus basınında bu gelişme "Türkiye'nin diplomasi başarısı" olarak yorumlanıyor. Anlayacağınız dünyanın açlık ve kıtlık sorununun çözümü Türk donanmasına emanet edilmiş durumda. Bu da NATO'nun gazına gelerek Rusya ile diplomatik ilişkilerini koparmayan Türk hariciyesinin başarısıdır" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220415/kanal-istanbul-nedeniyle-tasinanlar-al-sana-100-bin-tl-git-diyorlar-o-parayla-demir-bile-alamayiz-1055595779.html
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mehmet barlas, türkiye, kanal istanbul, deprem, kentsel dönüşüm, rant, riskli yapı

Mehmet Barlas: Kanal İstanbul umarım ideolojik tartışmalara kurban edilmez ve gerçekleşir

09:24 07.06.2022
© Fotoğraf : YouTube Mehmet Barlas
Mehmet Barlas - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
© Fotoğraf : YouTube
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Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Balıkesir'de gerçekleşen 4.7 büyüklüğündeki depremin, büyük bir depremin öncüsü olabileceğine yönelik uyarılar yapıldığını belirterek, "Aklımız İstanbul'da" dedi ve Kanal İstanbul'un kentsel dönüşüm konusundaki önemine değindi.
Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Balıkesir'de gerçekleşen 4.7 büyüklüğündeki depremin, büyük bir depremin öncüsü olabileceğine yönelik uyarılar yapıldığını belirterek, "Tabii bizim aklımız İstanbul'da. İstanbul'da 1 milyondan fazla binanın sorunlu olduğu söyleniyor. Kanal İstanbul'un önemi burada da öne çıkıyor. Kanalın çevresinde oluşacak şehrin kentsel dönüşüm çerçevesinde İstanbul'un bu sorunlu binalarında yaşayanlara ev sahipliği etmesi bekleniyor. Umarım bu proje ideolojik tartışmalara kurban edilmez ve gerçekleşir" diye yazdı.
Barlas, 'Odessa Limanı'ndaki mayınları Türk donanmasının temizleyeceğine' işaret ederek, "Batı ve Rus basınında bu gelişme "Türkiye'nin diplomasi başarısı" olarak yorumlanıyor. Anlayacağınız dünyanın açlık ve kıtlık sorununun çözümü Türk donanmasına emanet edilmiş durumda. Bu da NATO'nun gazına gelerek Rusya ile diplomatik ilişkilerini koparmayan Türk hariciyesinin başarısıdır" ifadelerini kullandı.
Kanal İstanbul nedeniyle yerinden edilenler: Al sana 100 bin TL buradan git diyorlar. O parayla demir bile alamayız - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2022
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Kanal İstanbul nedeniyle taşınanlar: Al sana 100 bin TL git diyorlar, o parayla demir bile alamayız
15 Nisan, 20:11
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