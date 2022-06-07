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https://tr.sputniknews.com/20220607/mersinde-2-cocuk-annesinin-oldurulmesine-iliskin-dava-goruldu-katil-kirmizi-bultenle-aranacak-1057105777.html
Mersin'de 2 çocuk annesinin öldürülmesine ilişkin dava görüldü: Katil kırmızı bültenle aranacak
Mersin'de 2 çocuk annesinin öldürülmesine ilişkin dava görüldü: Katil kırmızı bültenle aranacak
Mersin'de bir süre birlikte yaşadığı Seher Aslan Özkurt'u gece boyunca dövüp, tabancayla vurarak öldüren, kadının çocuklarının da ellerini plastik kelepçeyle... 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T22:40+0300
2022-06-07T22:40+0300
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Mersin'de, 2 çocuk annesinin evinde tabancayla öldürülmesiyle ilgili biri firari, ikisi tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Barış Şimşek ve Cevdet Dinar ile avukatlar hazır bulundu.Sanıklar, olaya ilişkin savunmalarında, haklarındaki suçlamaları reddederek tahliyelerini istedi.Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, firari sanık Seyfetullah Söylemez'in yakalanması için kırmızı bülten çıkarılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.Ne olmuştu?Geçen yıl 2 Ekim'de meydana gelen olayda, besicilik yapan Seyfetullah Söylemez, yanındaki arkadaşları Barış Şimşek ve Cevdet Dinar ile saat 02.00 sıralarında bir süre birlikte yaşadığı Seher Aslan Özkurt'un evinin önüne gelmişti. Söylemez, Şimşek ile yanında getirdiği demir kesme makasıyla binaya girip, Özkurt'un dairesine girmişti. Söylemez ile arkadaşı, Seher Aslan Özkurt ile ilk eşinden olan 2 çocuğunun ellerini plastik kelepçe ile bağlayıp, cep telefonlarını ve kadının altın yüzüğünü almıştı. Söylemez, ardından da Özkurt'u dövmeye başlamıştı. Bir fırsatını bulan Özkurt, dama çıkıp komşularından yardım istemişti. Ancak peşinden gelen Seyfetullah Söylemez, onu saçından tutup sürükleyerek getirdiği merdiven boşluğunda başına tabancayla ateş etmişti. Seher Aslan Özkurt olay yerinde yaşamını yitirmişti, Söylemez ve Şimşek ise kaçmıştı.Olayın ardından polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan Barış Şimşek ve Cevdet Dinar tutuklandı, Seyfetullah Söylemez ise bulunamamıştı.
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Mersin'de 2 çocuk annesinin öldürülmesine ilişkin dava görüldü: Katil kırmızı bültenle aranacak

22:40 07.06.2022
© AAMahkeme, yargı , dava
Mahkeme, yargı , dava - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
© AA
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Mersin'de bir süre birlikte yaşadığı Seher Aslan Özkurt'u gece boyunca dövüp, tabancayla vurarak öldüren, kadının çocuklarının da ellerini plastik kelepçeyle bağlayıp kaçan Seyfetullah Söylemez için kırmızı bülten çıkartılacak.
Mersin'de, 2 çocuk annesinin evinde tabancayla öldürülmesiyle ilgili biri firari, ikisi tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Barış Şimşek ve Cevdet Dinar ile avukatlar hazır bulundu.
Sanıklar, olaya ilişkin savunmalarında, haklarındaki suçlamaları reddederek tahliyelerini istedi.
Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, firari sanık Seyfetullah Söylemez'in yakalanması için kırmızı bülten çıkarılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Ne olmuştu?

Geçen yıl 2 Ekim'de meydana gelen olayda, besicilik yapan Seyfetullah Söylemez, yanındaki arkadaşları Barış Şimşek ve Cevdet Dinar ile saat 02.00 sıralarında bir süre birlikte yaşadığı Seher Aslan Özkurt'un evinin önüne gelmişti. Söylemez, Şimşek ile yanında getirdiği demir kesme makasıyla binaya girip, Özkurt'un dairesine girmişti.
Söylemez ile arkadaşı, Seher Aslan Özkurt ile ilk eşinden olan 2 çocuğunun ellerini plastik kelepçe ile bağlayıp, cep telefonlarını ve kadının altın yüzüğünü almıştı. Söylemez, ardından da Özkurt'u dövmeye başlamıştı. Bir fırsatını bulan Özkurt, dama çıkıp komşularından yardım istemişti. Ancak peşinden gelen Seyfetullah Söylemez, onu saçından tutup sürükleyerek getirdiği merdiven boşluğunda başına tabancayla ateş etmişti. Seher Aslan Özkurt olay yerinde yaşamını yitirmişti, Söylemez ve Şimşek ise kaçmıştı.
Olayın ardından polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan Barış Şimşek ve Cevdet Dinar tutuklandı, Seyfetullah Söylemez ise bulunamamıştı.
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