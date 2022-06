Milli Savunma Bakanı Akar: Tahıl yüklü gemiler için teknik planlama yapılıyor

https://tr.sputniknews.com/20220607/milli-savunma-bakani-akar-tahil-yuklu-gemiler-icin-teknik-planlama-yapiliyor--1057073776.html

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar kabine sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akar Ukrayna limanlarındaki tahıl yüklü gemilerin tahliyesi konusunda... 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T11:58+0300

2022-06-07T11:58+0300

2022-06-07T11:58+0300

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/13/1055691042_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_144e971e6c32b476e78467acff183847.jpg

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tahıl yüklü gemilerin Ukrayna limanlarından çıkışlarına yönelik çalışmalara ilişkin soru üzerine Akar, dünyanın birçok bölgesindeki insanların gıdaya ulaşımı açısından bunun önemli bir konu olduğunu belirtti. ‘Rusya ve Ukrayna ile görüşüyoruz’ Türkiye'nin bu konudaki çabalarına vurgu yapan Bakan Akar, "Bunun bir an önce sonuçlanmasına gayret gösteriyoruz. Rusya ile Ukrayna ile görüşüyoruz, BM ile görüşüyoruz sonuç olarak da bu konunun çözümü için uğraşıyoruz. Bununla ilgili epey bir ilerleme sağlandı. Nasıl yapılacak, mayınlar nasıl temizlenecek, kim yapacak, koridor nasıl oluşturulacak, kim refakat edecek gibi teknik planlamalara yönelik konular üzerindeki çalışmalar devam ediyor" diye konuştu. Bu konudaki sorumluluğun büyük oranda Türkiye'de olup olmayacağına yönelik soru üzerine Akar, "Şu anda Türkiye olarak biz koordine ediyoruz" yanıtını verdi. Türkiye'de bir görüşme takviminin oluşturulup oluşturulmayacağına ilişkin soruya "Olabilir. Geçen cumartesi günü bununla ilgili BM'den bir yetkili ile bakanlığımızdaki bir arkadaşımız görüştü. Taraflarda çözüm iradesi olduğu için süreç ilerliyor" karşılığını veren Bakan Akar, başka bir gazetecinin "Konunun tıkandığı nokta neresi" demesi üzerine, "Güven. Herkes karşılıklı olarak bir şeylerden emin olmak istiyor. Biz de o güvenin temin edilmesi için çalışıyoruz" ifadesini kullandı.‘Terörist neredeyse hedef orası’ Suriye'nin kuzeyine olası bir operasyona yönelik soru üzerine Bakan Akar, şunları söyledi: ‘Kimsenin toprağında gözümüz yok’ Türkiye'nin terörle mücadele faaliyetlerinin kararlılıkla devam ettiğini dile getiren Akar, "Başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne ve egemenlik haklarına saygılı olduğumuzu her zaman söylüyoruz. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Bizim yaptığımız faaliyetler tamamen hudutlarımızın, vatandaşlarımızın güvenliği içindir. Bu amaca ulaşabilmek için Türk Silahlı Kuvvetleri görevinin başında milletinin emrindedir" diye konuştu. "Terörist neredeyse hedef orası" anlayışıyla, artan şiddet ve tempoda taarruzi bir ruhla terörle mücadelenin devam ettiğini vurgulayan Akar, "Milletimizi, 40 yıldan beri başına musallat olan bu terör belasından kurtaracağız. Bununla ilgili azimliyiz, kararlıyız ve buna da muktediriz. Bu konuda kimse karşımıza çıkmasın, bize engel olmaya kalkmasın. Bizim tek hedefimiz teröristler. Kürtler, Araplar bizim kardeşimiz. Siviller ve çevreye zarar gelmemesi için alınması gereken her türlü tedbiri hem planlama hem icra safhasında aldığımız ve bu konuda yaptıklarımız ortadadır. Diğer hiçbir ordunun yapmadığı kadar hassas olduğumuzu herkes biliyor." dedi‘Tacizler Tel-Rıfat ve Münbiç’de yoğunlaştı’ Bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olası bir operasyonun hedefinin Tel Rıfat ve Münbiç olacağına yönelik açıklamalarını hatırlatması üzerine Bakan Akar, “Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği bize yönelik taciz, saldırı girişimleri bu iki bölgeden yoğunlaşmış durumda. Biz saldırı girişimlerine misliyle karşılık veriyoruz. Daha ötesi gerektiğinde de gerekeni yapmaya hazırız” diye konuştu. Operasyonun zamanlamasına yönelik soruya da Akar, “Yeri ve zamanı geldiğinde gereken neyse yapılacaktır” diye konuştu.

