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https://tr.sputniknews.com/20220607/ozcanin-itirazi-kabul-edildi-belediye-meclis-uyesi-icin-verilen-koruma-karari-kaldirildi-1057067377.html
Özcan’ın itirazı kabul edildi: Belediye meclis üyesi için verilen koruma kararı kaldırıldı
Özcan’ın itirazı kabul edildi: Belediye meclis üyesi için verilen koruma kararı kaldırıldı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında AK Partili Belediye Meclis üyesi Hacer Çınar'a karşı verilen koruma tedbiri kararı kaldırıldı. 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T02:37+0300
2022-06-07T02:37+0300
türkiye
tanju özcan
bolu
ak parti
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Özcan, 16 Mayıs'ta Belediye Meclisi'ndeki oylama sırasında el kaldıran üye Hacer Çınar'a "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" sözlerine ilişkin Bolu 1. Aile Mahkemesi tarafından verilen koruma tedbiri kararına itiraz etti.Tanju Özcan'ın avukatı Sinan Barut aracılığı ile sunduğu dilekçeyi değerlendiren Bolu 2. Aile Mahkemesi tarafından alınan kararda, Bolu 1. Aile Mahkemesi'nin Çınar'ın şiddete maruz kaldığı iddiasına karşı Özcan'ın şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlar ile iletişim araçları ile veya sair surette rahatsız etmemesine karar verildiği anımsatıldı.Mahkemenin kararında, Belediye Meclis 2. Oturum toplantısında oy sayımı sırasında Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "Kabul edenler, etmeyenler. Evet 3 kişi de hayır oyuyla, 4 kişiydi herhalde, Hacer hanım da el kaldırıyor mu? El mi sallıyor anlayamadım. Ama ret olarak kabul ediyorum. Tamam. Bana niye el sallıyorsunuz, hanımefendi. Allah Allah. Ama ayıp oluyor. Böyle el sallamalar falan. Ben evli barklı adamım. Böyle şey olmaz ya" dediği anımsatılarak, gündeme dair oylama nedeniyle tartışmanın yaşandığı ve tarafların aynı aile kavramının içinde yer almadıkları için şiddet tehlikesi ve olgusundan bahsedilmediği vurgulandı.Kararda, bu nedenlerle verilen koruma tedbiri kararının usul ve yasaya uygun olmadığı gözetilerek itirazın kabul edildiği belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220602/bolu-belediye-baskani-ozcan-kendisini-protesto-edenlere-dans-ederek-karsilik-verdi-1056919887.html
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tanju özcan, bolu, ak parti, hacer çınar

Özcan’ın itirazı kabul edildi: Belediye meclis üyesi için verilen koruma kararı kaldırıldı

02:37 07.06.2022
© İHA / FARUK ÇİDEMBolu Belediye Başkanı Tanju Özcan
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
© İHA / FARUK ÇİDEM
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında AK Partili Belediye Meclis üyesi Hacer Çınar'a karşı verilen koruma tedbiri kararı kaldırıldı.
Özcan, 16 Mayıs'ta Belediye Meclisi'ndeki oylama sırasında el kaldıran üye Hacer Çınar'a "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" sözlerine ilişkin Bolu 1. Aile Mahkemesi tarafından verilen koruma tedbiri kararına itiraz etti.
Tanju Özcan'ın avukatı Sinan Barut aracılığı ile sunduğu dilekçeyi değerlendiren Bolu 2. Aile Mahkemesi tarafından alınan kararda, Bolu 1. Aile Mahkemesi'nin Çınar'ın şiddete maruz kaldığı iddiasına karşı Özcan'ın şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlar ile iletişim araçları ile veya sair surette rahatsız etmemesine karar verildiği anımsatıldı.
Mahkemenin kararında, Belediye Meclis 2. Oturum toplantısında oy sayımı sırasında Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "Kabul edenler, etmeyenler. Evet 3 kişi de hayır oyuyla, 4 kişiydi herhalde, Hacer hanım da el kaldırıyor mu? El mi sallıyor anlayamadım. Ama ret olarak kabul ediyorum. Tamam. Bana niye el sallıyorsunuz, hanımefendi. Allah Allah. Ama ayıp oluyor. Böyle el sallamalar falan. Ben evli barklı adamım. Böyle şey olmaz ya" dediği anımsatılarak, gündeme dair oylama nedeniyle tartışmanın yaşandığı ve tarafların aynı aile kavramının içinde yer almadıkları için şiddet tehlikesi ve olgusundan bahsedilmediği vurgulandı.
Kararda, bu nedenlerle verilen koruma tedbiri kararının usul ve yasaya uygun olmadığı gözetilerek itirazın kabul edildiği belirtildi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
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