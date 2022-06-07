https://tr.sputniknews.com/20220607/rusya-lavrov-turkiyede-ukraynayla-baris-gorusmelerinin-yeniden-baslama-perspektifini-ele-alacak-1057087309.html

Rusya: Lavrov, Türkiye'de Ukrayna'yla barış görüşmelerinin yeniden başlama perspektifini ele alacak

Rusya: Lavrov, Türkiye'de Ukrayna'yla barış görüşmelerinin yeniden başlama perspektifini ele alacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, yarın gerçekleştireceği Türkiye ziyaretinde Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin yeniden başlama perspektiflerini... 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T15:16+0300

2022-06-07T15:16+0300

2022-06-07T16:10+0300

ukrayna krizi

rusya

sergey lavrov

türkiye

ukrayna

suriye

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lavrov'un yarın Ankara'da mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'yla yapacağı görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı. Lavrov ve Çavuşoğlu'nun Ukrayna, Kafkaslar, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Orta Asya ve Karadeniz'deki durumlara ilişkin 'saat ayarı' yapacağını bildiren bakanlık, "Bakanlar, Ukrayna krizindeki mevcut durum ve Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin yeniden başlama perspektifleri hakkında görüş alışverişinde bulunacak. Rus tarafı, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'daki özel askeri harekatının gidişatı ve sivil nüfusun güvenliğinin sağlanması için atılan adımlar hakkında Türk meslektaşlarını bilgilendirecek" ifadelerini kullandı.'Rus-Türk ilişkilerinin mevcut durumu ve geleceği, detaylı şekilde analiz edilecek' Lavrov ve Çavuşoğlu'nun Rus-Türk ilişkilerinin mevcut durumunu ve geleceğini de detaylı şekilde analiz edeceğini belirten bakanlık, "Bu yıl Rus-Türk siyasi diyaloğu, çok yoğun sürüyor. Üst düzeyde yoğun temaslar gerçekleştiriliyor. Yılın başından beri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dokuz kere telefonda konuştu. Lavrov ve Çavuşoğlu, 10 Mart 2022'de Antalya Diploması Forumu'nda ve 16 Mart 2022'de Moskova'da yüz yüze görüştü" bilgisini paylaştı.'Suriye Anayasa Komitesi'nin 8. oturumunun sonuçları değerlendirilecek' Rus ve Türk diplomatların, ordularının ve istihbarat servislerinin 2022'deki yoğun işbirliği sayesinde Suriye'de çözümü desteklemeye yönelik etkili bir uluslararası mekanizma görevini sürdüren Astana formatındaki çalışmaların devam ettiğinin altını çizen bakanlık, "Bakanlar, Temmuz'da Nursultan'da yapılacak olan Astana formatlı görüşmenin içeriğini ele alacak, 28 Mayıs-4 Haziran'da Cenevre'de yapılan Suriye Anayasa Komitesi'nin 8. oturumunun sonuçlarını değerlendirecek" diye ekledi.

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rusya, sergey lavrov, türkiye, ukrayna, suriye