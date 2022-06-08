AK Partili Yayman: Aday konusunda dahi anlaşamayanların varabilecekleri bir yer yoktur

"Geçmişte bunun örneklerini gördük ve bugün geldiğimiz noktada da aynı yaklaşımın devam ettiğini görüyoruz. Henüz aday Kılıçdaroğlu mu, Ali Babacan mı, Ahmet Davutoğlu mu, Temel Karamollaoğlu mu, Meral Akşener mi ya da başka biri mi? Belli değil. Her konuda konuşan, her meselede bir fikir beyan eden; kuru fasulye yemeğinin faydaları konusunda dahi bir görüş ileri süren bu ittifakın cumhurbaşkanı adayını belirleyememesi aslında bir gerçeği ortaya koyuyor. Bu aday bu masada belirlenmeyecek. Milletimiz sokakta bunu söylüyor. İlerleyen zamanlarda seçim sathı mahalline girildiğinde, 6'lı masanın ayaklarının zangır zangır titrediğini bir kez daha göreceğiz. Aday konusunda dahi anlaşamayanların Türkiye'nin yönetimi konusunda varabilecekleri bir yer yoktur. Bugün, masanın altından birbirine yumruk atanlar, birbirinin ayağına basanlar; süreç yaklaştığında açık biçimde birbirlerine yumruk atmaya başlayacaklar. Çünkü bunların amacı Türkiye'yi yönetmek değil, Türkiye'yi ileri götürmek değil, milletin faydasına olan bir işin yanında yer almak değil. Bunların bir tek derdi var o da Tayyip Erdoğan gitsin, AK Parti gitsin, Cumhur ittifakı gitsin. Onların gitsin demesi ile Cumhur İttifakı gitmez, bitmez. Tayyip Erdoğan gitmez."