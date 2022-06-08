https://tr.sputniknews.com/20220608/aymden-chpnin-hayvan-haklari-yasasinda-degisiklik-basvurusuna-ret--1057122087.html

AYM'den CHP'nin hayvan hakları yasasında değişiklik başvurusuna ret

AYM'den CHP'nin hayvan hakları yasasında değişiklik başvurusuna ret

AYM, CHP'nin Anayasa'ya aykırı olduğunu belirterek hayvanları koruma kanununun bazı maddelerine yaptığı itirazı reddetti. 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T10:43+0300

2022-06-08T10:43+0300

2022-06-08T10:48+0300

türkiye

hayvan hakları

hayvanları koruma kanunu

chp

aym

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Anayasa Mahkemesi (AYM), aralarında Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un da bulunduğu 131 CHP'li milletvekilinin hayvan hakları yasasında değişiklik için yaptığı başvuruyu reddetti. İptal talebinin gerekçesinde, 'hayvanlara karşı işlenen suçlar bakımından genel soruşturma usulünden ayrılarak yeni muhakeme şartı getirilmesinin haklı bir nedeninin bulunmadığı, sağlıklı ve dengeli çevrenin unsurlarından olan hayvanların korunmaları bakımından onlara karşı işlenen suçların da adli makamlarca erkin bir şekilde soruşturulması gerektiği, kuralla hayvanları koruma kapsamının önemli ölçüde daraltıldığı, hayvanların korunmasına yönelik ihdas edilen suç tiplerinden beklenen kamusal yararın önemli ölçüde etkisizleştirilerek ortadan kaldırıldığı, bu durumun hayvan haklarını koruyan uluslararası sözleşmelerle de bağdaşmadığı, kuralla adli sürece idari müdahalede bulunulduğu, hangi durumlarda yazılı başvuru yapılacağının kuralda belirlenmediği, bu itibarla belirli ve öngörülebilir olmayan kuralın keyfiliğe neden olabileceği, hayvanlara karşı suç işeyen kişilerin yargılanma ve cezalandırma bakımından diğer suç tiplerini işleyen kişilerden kapsamlı ve belirgin şekilde ayrılmasının eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığı' belirtildi.Kararda, değiştirilmesi istenilen söz konusu maddelerin Anayasa'ya aykırı olmadığı belirtilerek iptal talebinin reddine oy çokluğuyla karar verildiği belirtildi.Değiştirilmesi talep edilen maddeler ise şu şekildeydi:

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hayvan hakları, hayvanları koruma kanunu, chp, aym