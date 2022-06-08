https://tr.sputniknews.com/20220608/cumhurbaskani-erdogan--1057147738.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO bir güvenlik teşkilatıdır, teröre çanak tutan bir örgüt değildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO bir güvenlik teşkilatıdır, teröre çanak tutan bir örgüt değildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Venezüella Devlet Başkanı Maduro ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan... 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T18:45+0300
2022-06-08T18:45+0300
2022-06-08T19:36+0300
politika
türkiye
venezüella
recep tayyip erdoğan
nicolas maduro
nato
isveç
finlandiya
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro ile beraber basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun huzurunda 3 anlaşma imzalandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: Basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin vetosunu yineleyerek, "NATO bir güvenlik teşkilatıdır. NATO, teröre çanak tutan bir örgüt değildir" ifadelerini kullandı. Erdoğan konuşmasının devamında şunları söyledi: "İsveç ve Finlandiya ile ilgili heyetler görüşmeler yaptı. NATO bir güvenlik teşkilatıdır. NATO, teröre çanak tutan bir örgüt değildir. Şu anda İsveç bildiğiniz gibi PKK/PYD/YPG gibi törör örgütlerinin cirit attığı bir ülkedir. Terör örgütü liderlerinin posterleriyle gösteriler yaptıkları sürece, İsveç devlet televizyonunda teröristlerin söyleşileri yayınlandığı sürece biz bunlara 'buyrun NATO'ya girin' diyemeyiz. Aynı şey Finlandiya için de geçerli. NATO noktasında bizim geçmişte Yunanistan ile yaşadıklarımızı, Fransa ile yaşadıklarımızı şimdi bunlarla da yaşamak istemiyoruz. Yunanistan'a bizden öncekiler yol verdi, Fransa'ya da öyle... 9 tane ABD üssü Yunanistan'a kuruluyor. Bunu kime karşı yapıyorlar? Rusya'ya diyorlar... Buna kimse inanmaz kusura bakmasınlar."Venezuela Devlet Başkanı Maduro, "Türkiye'nin bizim için yeniden doğan bir potansiyeli var." dedi.Maduro'nun konuşmasının satır başları şöyle: Dünyayı jeopolitik olarak değerlendirince Türkiye çok önemli bir rol oynuyorTürkiye'nin bizim için yeniden doğan bir potansiyeli varTürkiye'deki yatırımcıları Venezüella'ya yatırım yapmaya çağırıyoruz.
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türkiye, venezüella, recep tayyip erdoğan, nicolas maduro, nato, isveç, finlandiya
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO bir güvenlik teşkilatıdır, teröre çanak tutan bir örgüt değildir
18:45 08.06.2022 (güncellendi: 19:36 08.06.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Venezüella Devlet Başkanı Maduro ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin vetosunu yineledi, "NATO bir güvenlik teşkilatıdır, teröre çanak tutan bir örgüt değildir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro ile beraber basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun huzurunda 3 anlaşma imzalandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
"Veneülla halkının 15 Temmuz'da halkımızla sergilediği güçlü dayanışmayı asla unutamayız. Hükümetimize ilk destek veren ülkelerden biri Venezuela'ydı. Biz de en zor ve sıkıntılı dönemde Venezuela halkıyla birlikte olduk. Sayın Cumhurbaşkanının güçlü ve cesur liderliğinin önemli payı vardır. Değerli dostum ülkesinin bağımsızlık mücadelesine altın harflerle yazdırmıştır. Sayın Maduro'nun Filistin meselesinde duruşu takdire şayandır. Kendisini bir kez daha tebrik ediyorum. Sayın Maduro'nun bu ziyareti işbirliğimize büyük ivme kazandırdı. Bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ikili ilişkilerimizi tüm veçheleriyle ele aldık. Venezüella ile ülkemiz arasında ticaret, enerji, madencilik, müteahhitlik, sağlık, tarım ve turizm başta olmak üzere geniş işbirliği potansiyeli bulunuyor. Ekonomilerimizin birbirini tamamlayıcı niteliği, yeni işbirliği, karşılıklı yatırımlar için çeşitli fırsatlar barındırıyor. Geçtiğimiz yıl ticaret hacmimizi üç kat arttırarak 850 milyon dolar seviyesine çıkardık. Mevcut rakamlar bu sene 1 milyar dolar seviyesine çıkacağımıza işaret ediyor. Hedefimiz bu rakamı en kısa sürede 3 milyar dolara çıkarmaktır. Bugün imzalanan mutabakat zabıtlarıyla ilişkilerimizin hukuki altyapısını güçlendirdik. Eğitim ve kültür işbirliğimizin önemli başlıkları arasında yer alıyor. Türkiye Maarif Vakfımızın Karakas'taki üçüncü okulunun açılışı Dışişleri Bakanımızın ziyareti esnasında gerçekleştirdi. Yakında Yunus Emre Enstitümüzün Karakas'ta kültür merkezi açmasıyla bu alandaki faaliyetlerimiz yoğunlaşacaktır. TİKA bugüne kadar eğitim, tarım, sağlık gibi alanlar başta olmak üzere 20'ye yakın proje gerçekleştirdi. Karakas'ta Yunus Emre Enstitüsü'nde merkezini oluşturacaktır. THY Karakas hattında haftada 7 sefer düzenlemektedir. İkili ilişkilerin yanı sıra güncel, bölgesel, küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişi imkanı bulduk. Birçok hususta benzer görüşlere sahibiz. Venezuela'ya yönelik tek taraflı yaptırımlara karşı olduğumuzu sayın Cumhurbaşkanı ile bir kez daha paylaştım. Bu vesile ile Türkiye olarak bundan sonra da dost Venezzüela halkının yanında olacağımızı ifade etmek istiyorum. Temmuz ayı içinde de iade-i ziyaretimizi inşallah Venezuela'ya gerçekleştireceğiz."
Basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin vetosunu yineleyerek, "NATO bir güvenlik teşkilatıdır. NATO, teröre çanak tutan bir örgüt değildir" ifadelerini kullandı.
Erdoğan konuşmasının devamında şunları söyledi:
"İsveç ve Finlandiya ile ilgili heyetler görüşmeler yaptı. NATO bir güvenlik teşkilatıdır. NATO, teröre çanak tutan bir örgüt değildir. Şu anda İsveç bildiğiniz gibi PKK/PYD/YPG gibi törör örgütlerinin cirit attığı bir ülkedir. Terör örgütü liderlerinin posterleriyle gösteriler yaptıkları sürece, İsveç devlet televizyonunda teröristlerin söyleşileri yayınlandığı sürece biz bunlara 'buyrun NATO'ya girin' diyemeyiz. Aynı şey Finlandiya için de geçerli. NATO noktasında bizim geçmişte Yunanistan ile yaşadıklarımızı, Fransa ile yaşadıklarımızı şimdi bunlarla da yaşamak istemiyoruz. Yunanistan'a bizden öncekiler yol verdi, Fransa'ya da öyle... 9 tane ABD üssü Yunanistan'a kuruluyor. Bunu kime karşı yapıyorlar? Rusya'ya diyorlar... Buna kimse inanmaz kusura bakmasınlar."
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, "Türkiye'nin bizim için yeniden doğan bir potansiyeli var." dedi.
Maduro'nun konuşmasının satır başları şöyle:
Dünyayı jeopolitik olarak değerlendirince Türkiye çok önemli bir rol oynuyor
Türkiye'nin bizim için yeniden doğan bir potansiyeli var
Türkiye'deki yatırımcıları Venezüella'ya yatırım yapmaya çağırıyoruz.