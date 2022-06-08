https://tr.sputniknews.com/20220608/cumhurbaskani-erdogan--1057147738.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO bir güvenlik teşkilatıdır, teröre çanak tutan bir örgüt değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO bir güvenlik teşkilatıdır, teröre çanak tutan bir örgüt değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Venezüella Devlet Başkanı Maduro ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan... 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T18:45+0300

2022-06-08T18:45+0300

2022-06-08T19:36+0300

politika

türkiye

venezüella

recep tayyip erdoğan

nicolas maduro

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isveç

finlandiya

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro ile beraber basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun huzurunda 3 anlaşma imzalandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: Basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin vetosunu yineleyerek, "NATO bir güvenlik teşkilatıdır. NATO, teröre çanak tutan bir örgüt değildir" ifadelerini kullandı. Erdoğan konuşmasının devamında şunları söyledi: "İsveç ve Finlandiya ile ilgili heyetler görüşmeler yaptı. NATO bir güvenlik teşkilatıdır. NATO, teröre çanak tutan bir örgüt değildir. Şu anda İsveç bildiğiniz gibi PKK/PYD/YPG gibi törör örgütlerinin cirit attığı bir ülkedir. Terör örgütü liderlerinin posterleriyle gösteriler yaptıkları sürece, İsveç devlet televizyonunda teröristlerin söyleşileri yayınlandığı sürece biz bunlara 'buyrun NATO'ya girin' diyemeyiz. Aynı şey Finlandiya için de geçerli. NATO noktasında bizim geçmişte Yunanistan ile yaşadıklarımızı, Fransa ile yaşadıklarımızı şimdi bunlarla da yaşamak istemiyoruz. Yunanistan'a bizden öncekiler yol verdi, Fransa'ya da öyle... 9 tane ABD üssü Yunanistan'a kuruluyor. Bunu kime karşı yapıyorlar? Rusya'ya diyorlar... Buna kimse inanmaz kusura bakmasınlar."Venezuela Devlet Başkanı Maduro, "Türkiye'nin bizim için yeniden doğan bir potansiyeli var." dedi.Maduro'nun konuşmasının satır başları şöyle: Dünyayı jeopolitik olarak değerlendirince Türkiye çok önemli bir rol oynuyorTürkiye'nin bizim için yeniden doğan bir potansiyeli varTürkiye'deki yatırımcıları Venezüella'ya yatırım yapmaya çağırıyoruz.

https://tr.sputniknews.com/20220607/iletisim-baskani-fahrettin-altundan-isvec-ve-finlandiya-mesaji-somut-garantiler-bekliyoruz-1057082044.html

https://tr.sputniknews.com/20220608/cumhurbaskani-erdogan-venezuela-devlet-baskani-maduroyu-resmi-torenle-karsiladi-1057143219.html

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türkiye, venezüella, recep tayyip erdoğan, nicolas maduro, nato, isveç, finlandiya