https://tr.sputniknews.com/20220608/disisleri-bakani-cavusoglu-rus-mevkidasi-lavrov-ile-ortak-basin-toplantisi-duzenliyor--1057124347.html
Çavuşoğlu: Müzakerelere dönmek için zemin oluştuğunu görüyoruz
Çavuşoğlu: Müzakerelere dönmek için zemin oluştuğunu görüyoruz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile basın toplantısı düzenliyor. 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T11:45+0300
2022-06-08T11:45+0300
2022-06-08T11:59+0300
rusya
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Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde: Tarafların 29 Mart'ta İstanbul'da yaptıkları görüşmelerde anlamlı ilerlemeler sağlanmıştı ancak ardından yaşanan gelişmeler maalesef müzakereleri ikinci plana itti. Savaşın bir an önce müzakereler yoluyla sona erdirilmesi tüm insanların yararına olur. Bu fikrilerimi Sergey'le açıkça paylaştım. Müzakerelere dönmek için zemin oluştuğunu görüyoruz. Her iki taraf da mutabık kalırsa, biz de kolaylaştırıcı ülke olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Ukrayna tahılının uluslararası piyasaya ihraç edilebilmesi için çeşitli fikirler ortaya çıktı. BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında oluşturulabilecek bir mekanizma var. Bu planı makul buluyoruz ve uygulanabilir bir plan olarak görüyoruz. Ukrayna tahıl ürünlerinin piyasalara ulaştırılması karşılığında Rusya'nın ihracının önündeki engellerin kaldırılması talebini de haklı bir talep olarak görüyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemini vurguladık(Buğday koridoru için) BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında oluşturulabilecek bir mekanizmadan bahsediyoruz. Türkiye olarak uygulanabilir bir plan olarak görüyoruz
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rusya
Çavuşoğlu: Müzakerelere dönmek için zemin oluştuğunu görüyoruz
11:45 08.06.2022 (güncellendi: 11:59 08.06.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile basın toplantısı düzenliyor.
Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
Tarafların 29 Mart'ta İstanbul'da yaptıkları görüşmelerde anlamlı ilerlemeler sağlanmıştı ancak ardından yaşanan gelişmeler maalesef müzakereleri ikinci plana itti. Savaşın bir an önce müzakereler yoluyla sona erdirilmesi tüm insanların yararına olur. Bu fikrilerimi Sergey'le açıkça paylaştım.
Müzakerelere dönmek için zemin oluştuğunu görüyoruz. Her iki taraf da mutabık kalırsa, biz de kolaylaştırıcı ülke olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız.
Ukrayna tahılının uluslararası piyasaya ihraç edilebilmesi için çeşitli fikirler ortaya çıktı. BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında oluşturulabilecek bir mekanizma var. Bu planı makul buluyoruz ve uygulanabilir bir plan olarak görüyoruz.
Ukrayna tahıl ürünlerinin piyasalara ulaştırılması karşılığında Rusya'nın ihracının önündeki engellerin kaldırılması talebini de haklı bir talep olarak görüyoruz.
Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemini vurguladık
(Buğday koridoru için) BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında oluşturulabilecek bir mekanizmadan bahsediyoruz. Türkiye olarak uygulanabilir bir plan olarak görüyoruz