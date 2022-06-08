Türkiye
SON DAKİKA| Rus mevkidaşı Lavrov ile ortak basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu: Müzakerelere dönmek için zemin oluştuğunu görüyoruz
https://tr.sputniknews.com/20220608/disisleri-bakani-cavusoglu-rus-mevkidasi-lavrov-ile-ortak-basin-toplantisi-duzenliyor--1057124347.html
Çavuşoğlu: Müzakerelere dönmek için zemin oluştuğunu görüyoruz
Çavuşoğlu: Müzakerelere dönmek için zemin oluştuğunu görüyoruz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile basın toplantısı düzenliyor. 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T11:45+0300
2022-06-08T11:59+0300
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/08/1057121028_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_3a111173ac3624f60074c41b65a3eb94.jpg
Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde: Tarafların 29 Mart'ta İstanbul'da yaptıkları görüşmelerde anlamlı ilerlemeler sağlanmıştı ancak ardından yaşanan gelişmeler maalesef müzakereleri ikinci plana itti. Savaşın bir an önce müzakereler yoluyla sona erdirilmesi tüm insanların yararına olur. Bu fikrilerimi Sergey'le açıkça paylaştım. Müzakerelere dönmek için zemin oluştuğunu görüyoruz. Her iki taraf da mutabık kalırsa, biz de kolaylaştırıcı ülke olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Ukrayna tahılının uluslararası piyasaya ihraç edilebilmesi için çeşitli fikirler ortaya çıktı. BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında oluşturulabilecek bir mekanizma var. Bu planı makul buluyoruz ve uygulanabilir bir plan olarak görüyoruz. Ukrayna tahıl ürünlerinin piyasalara ulaştırılması karşılığında Rusya'nın ihracının önündeki engellerin kaldırılması talebini de haklı bir talep olarak görüyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemini vurguladık(Buğday koridoru için) BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında oluşturulabilecek bir mekanizmadan bahsediyoruz. Türkiye olarak uygulanabilir bir plan olarak görüyoruz
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/08/1057121028_31:0:1147:837_1920x0_80_0_0_dad8639e1e8cd201b73b1e3dba2f344e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya

Çavuşoğlu: Müzakerelere dönmek için zemin oluştuğunu görüyoruz

11:45 08.06.2022 (güncellendi: 11:59 08.06.2022)
© AASergey Lavrov- Mevlüt Çavuşoğlu
Sergey Lavrov- Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
© AA
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile basın toplantısı düzenliyor.
Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
Tarafların 29 Mart'ta İstanbul'da yaptıkları görüşmelerde anlamlı ilerlemeler sağlanmıştı ancak ardından yaşanan gelişmeler maalesef müzakereleri ikinci plana itti. Savaşın bir an önce müzakereler yoluyla sona erdirilmesi tüm insanların yararına olur. Bu fikrilerimi Sergey'le açıkça paylaştım.
Müzakerelere dönmek için zemin oluştuğunu görüyoruz. Her iki taraf da mutabık kalırsa, biz de kolaylaştırıcı ülke olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız.
Ukrayna tahılının uluslararası piyasaya ihraç edilebilmesi için çeşitli fikirler ortaya çıktı. BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında oluşturulabilecek bir mekanizma var. Bu planı makul buluyoruz ve uygulanabilir bir plan olarak görüyoruz.
Ukrayna tahıl ürünlerinin piyasalara ulaştırılması karşılığında Rusya'nın ihracının önündeki engellerin kaldırılması talebini de haklı bir talep olarak görüyoruz.
Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemini vurguladık
(Buğday koridoru için) BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında oluşturulabilecek bir mekanizmadan bahsediyoruz. Türkiye olarak uygulanabilir bir plan olarak görüyoruz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала