https://tr.sputniknews.com/20220608/dogumdan-sonra-yaklasik-2-metreden-bebegini-fabrika-bahcesine-atan-kadin-saklamak-icin-yaptim--1057166604.html
Doğumdan sonra 2 metreden bebeğini fabrika bahçesine atan kadın tutuklandı: 'Saklamak için yaptım'
Doğumdan sonra 2 metreden bebeğini fabrika bahçesine atan kadın tutuklandı: 'Saklamak için yaptım'
Uşak’ta doğum yaptıktan sonra yaklaşık 2 metreden bebeğini atarak kaçmaya çalışan 23 yaşındaki kadın hamileliğini ailesinden korktuğu için gizlediğini ve... 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T23:32+0300
2022-06-08T23:32+0300
2022-06-08T23:34+0300
türkiye
bebek
doğum
duvar
fabrika
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Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrika çalışanı, bahçe duvarının arkasında yeni doğmuş bebek buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 metre yükseklikten atıldığı ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar olduğu belirlenen bebek sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Kafatasında kırık bulunan bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme yapan jandarma ekipleri, fabrikada çalışan 23 yaşındaki S.Y.’nin doğum yaptığını ve elbiselerini değiştirerek olay yerinden kaçmaya çalıştığını belirledi. Ekiplerce yakalanan S.Y., hastaneye kaldırılarak müşahede altına alındı. Hastaneden taburcu olduktan sonra gözaltına alınan S.Y., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Burada verdiği ifadede anne S.Y., hamileliğini ailesinden korktuğu için sakladığını belirtti. Bebeği saklamak amaçlı bahçeye koyduğunu, sonrasında oradan alacağını da sözlerine ekleyen S.Y., pişman olduğunu da aktardı. Anne S.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://tr.sputniknews.com/20220606/usakta-bos-bir-arazide-yeni-dogmus-bebek-bulundu-1057052055.html
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bebek, doğum, duvar, fabrika
Doğumdan sonra 2 metreden bebeğini fabrika bahçesine atan kadın tutuklandı: 'Saklamak için yaptım'
23:32 08.06.2022 (güncellendi: 23:34 08.06.2022) Abone ol
Uşak’ta doğum yaptıktan sonra yaklaşık 2 metreden bebeğini atarak kaçmaya çalışan 23 yaşındaki kadın hamileliğini ailesinden korktuğu için gizlediğini ve bebeği saklamak amaçlı bahçeye koyduğunu söyledi.
Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrika çalışanı, bahçe duvarının arkasında yeni doğmuş bebek buldu.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 metre yükseklikten atıldığı ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar olduğu belirlenen bebek sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kafatasında kırık bulunan bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme yapan jandarma ekipleri, fabrikada çalışan 23 yaşındaki S.Y.’nin doğum yaptığını ve elbiselerini değiştirerek olay yerinden kaçmaya çalıştığını belirledi.
Ekiplerce yakalanan S.Y., hastaneye kaldırılarak müşahede altına alındı. Hastaneden taburcu olduktan sonra gözaltına alınan S.Y., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Burada verdiği ifadede anne S.Y., hamileliğini ailesinden korktuğu için sakladığını belirtti. Bebeği saklamak amaçlı bahçeye koyduğunu, sonrasında oradan alacağını da sözlerine ekleyen S.Y., pişman olduğunu da aktardı.
Anne S.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.