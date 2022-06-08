https://tr.sputniknews.com/20220608/emekli-olacak-memurlara-uyari-15-ocaki-bekleyin-1057116350.html

Emekli olacak memurlara uyarı: '15 Ocak'ı bekleyin'

Emekli olacak memurlara uyarı: '15 Ocak'ı bekleyin'

Kamu çalışanlarına 600 puan ek gösterge uygulaması 15 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek. Dolayısıyla bu tarihten önce dilekçe verenler 40 bin liranın üzerindeki... 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T02:16+0300

2022-06-08T02:16+0300

2022-06-08T02:27+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

kabine toplantısı

emeklilik

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün açıkladığı ek göstergeye ilgili kanun teklifinin gelecek günlerde TBMM’ye sunulması ve yaz tatiline girmeden önce yasalaştırılması bekleniyor. Ancak kanun 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.Kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki tüm emekliler, ek gösterge artışından 15 Ocak’tan itibaren yararlanmaya başlayacaklar. Dolayısıyla bu yıl içinde emekli olanlar emekli aylığındaki artıştan gelecek yıl ocak ayından itibaren yararlanacaklar.Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, buna karşılık, bu yıl içinde emekli olanlar emekli ikramiyesindeki artıştan hiçbir şekilde yararlanamayacaklar. Kanuna göre, emekli ikramiyesi, emekli olunan tarihte yürürlükte bulunan ek göstergeye göre ödeniyor. Ek gösterge artışı 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe gireceği için, mecbur kalınmadıkça emeklilik dilekçelerinin bu tarihe kadar bekletilmesi gerekir. Emeklilik dilekçesini 14 Ocak 2023 tarihinde verenler dahi ikramiye bakımından ek gösterge artışından yararlanamazlar.

https://tr.sputniknews.com/20220608/bakanlik-tablo-yayimladi-3600-ek-gosterge-duzenlemesinin-detaylari-belli-oldu-1057110578.html

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recep tayyip erdoğan, kabine toplantısı, emeklilik