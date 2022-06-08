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https://tr.sputniknews.com/20220608/ersoy-dede-doviz-kurunun-yukselisi-sizi-heyecanlandirmasin-elbette-devletin-bir-plani-var-1057133400.html
Ersoy Dede: Döviz kurunun yükselişi sizi heyecanlandırmasın, elbette devletin bir planı var
Ersoy Dede: Döviz kurunun yükselişi sizi heyecanlandırmasın, elbette devletin bir planı var
Gazeteci Ersoy Dede, "Özellikle maaşlı çalışan orta ve alt gelir grubundaki dostlar.. Döviz kurunun yükselişi sizi heyecanlandırmasın" paylaşımında bulundu. 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T13:41+0300
2022-06-08T13:41+0300
türkiye
ersoy dede
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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ersosy Dede, "Özellikle maaşlı çalışan orta ve alt gelir grubundaki dostlar.. Döviz kurunun yükselişi sizi heyecanlandırmasın. Elbette devletin bir planı var. Yaya kalırsınız. Çok döviz kurundan kâr elde etmek istiyorsanız kur korumalı mevduatı tercih edin. Döviz satın almak büyük risk" dedi.
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Ersoy Dede: Döviz kurunun yükselişi sizi heyecanlandırmasın, elbette devletin bir planı var

13:41 08.06.2022
© Fotoğraf : YouTubeErsoy Dede
Ersoy Dede - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
© Fotoğraf : YouTube
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Gazeteci Ersoy Dede, "Özellikle maaşlı çalışan orta ve alt gelir grubundaki dostlar.. Döviz kurunun yükselişi sizi heyecanlandırmasın" paylaşımında bulundu.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ersosy Dede, "Özellikle maaşlı çalışan orta ve alt gelir grubundaki dostlar.. Döviz kurunun yükselişi sizi heyecanlandırmasın. Elbette devletin bir planı var. Yaya kalırsınız. Çok döviz kurundan kâr elde etmek istiyorsanız kur korumalı mevduatı tercih edin. Döviz satın almak büyük risk" dedi.
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