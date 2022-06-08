https://tr.sputniknews.com/20220608/ersoy-dede-doviz-kurunun-yukselisi-sizi-heyecanlandirmasin-elbette-devletin-bir-plani-var-1057133400.html

Ersoy Dede: Döviz kurunun yükselişi sizi heyecanlandırmasın, elbette devletin bir planı var

Ersoy Dede: Döviz kurunun yükselişi sizi heyecanlandırmasın, elbette devletin bir planı var

Gazeteci Ersoy Dede, "Özellikle maaşlı çalışan orta ve alt gelir grubundaki dostlar.. Döviz kurunun yükselişi sizi heyecanlandırmasın" paylaşımında bulundu. 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T13:41+0300

2022-06-08T13:41+0300

2022-06-08T13:41+0300

türkiye

ersoy dede

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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ersosy Dede, "Özellikle maaşlı çalışan orta ve alt gelir grubundaki dostlar.. Döviz kurunun yükselişi sizi heyecanlandırmasın. Elbette devletin bir planı var. Yaya kalırsınız. Çok döviz kurundan kâr elde etmek istiyorsanız kur korumalı mevduatı tercih edin. Döviz satın almak büyük risk" dedi.

türkiye

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ersoy dede