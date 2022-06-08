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Eski Hollywood film yapımcısı Weinstein hakkında İngiltere'de de dava açılıyor
Eski Hollywood film yapımcısı Weinstein hakkında İngiltere'de de dava açılıyor
İngiltere'de eski Hollywood film yapımcısı Harvey Weinstein hakkında 1996'da bir kadına yönelik iki 'uygunsuz saldırı' suçlamasıyla dava açılmasına karar... 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T18:34+0300
2022-06-08T18:35+0300
yaşam
harvey weinstein
taciz
hollywood
kadın
cinsel saldırı
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Kraliyet Savcılık Servisi Özel Suç Birimi Başkanı Rosemary Ainslie, yaptığı açıklamada, Londra polisinin soruşturması sırasında toplanan kanıtların incelenmesinin ardından 70 yaşındaki Harvey Weinstein hakkında dava açılmasına izin verildiğini duyurdu.Davanın açılmasına neden olan iki 'uygunsuz saldırının' 1996'da gerçekleştiğini ifade eden Ainslie, Weinstein aleyhindeki cezai kovuşturmaların devam ettiğini ve eski Hollywood film yapımcısının adil yargılanma hakkına sahip olduğunu aktardı.23 yıl hapis cezası almıştıWeinstein, Şubat 2020'de ABD'deki mahkeme kararıyla çok sayıda kadına tecavüz ve cinsel taciz suçlarından 23 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.Weinstein hakkındaki iddiaların ortaya çıkmasının ardından kadınların, uğradıkları cinsel tacizleri sosyal medyada "#meetoo (ben de)" etiketiyle gündeme getirmesi, dünya çapında bir tepkiye dönüşmüş ve "#meetoo" hareketini başlatmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20200224/harvey-Weinstein-ucuncu-derece-tecavuzden-suclu-bulundu-1041468514.html
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harvey weinstein, taciz, hollywood, kadın, cinsel saldırı

Eski Hollywood film yapımcısı Weinstein hakkında İngiltere'de de dava açılıyor

18:34 08.06.2022 (güncellendi: 18:35 08.06.2022)
© AP Photo / Steven Hirsch/New York PostHarvey Weinstein
Harvey Weinstein - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
© AP Photo / Steven Hirsch/New York Post
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İngiltere'de eski Hollywood film yapımcısı Harvey Weinstein hakkında 1996'da bir kadına yönelik iki 'uygunsuz saldırı' suçlamasıyla dava açılmasına karar verildi.
Kraliyet Savcılık Servisi Özel Suç Birimi Başkanı Rosemary Ainslie, yaptığı açıklamada, Londra polisinin soruşturması sırasında toplanan kanıtların incelenmesinin ardından 70 yaşındaki Harvey Weinstein hakkında dava açılmasına izin verildiğini duyurdu.
Davanın açılmasına neden olan iki 'uygunsuz saldırının' 1996'da gerçekleştiğini ifade eden Ainslie, Weinstein aleyhindeki cezai kovuşturmaların devam ettiğini ve eski Hollywood film yapımcısının adil yargılanma hakkına sahip olduğunu aktardı.
Onlarca kadının tecavüz ve cinsel tacizle suçladığı ABD'li ünlü yapımcı Harvey Weinstein - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2020
DÜNYA
ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein, cinsel saldırı ve tecavüzden suçlu bulundu
24 Şubat 2020, 20:02

23 yıl hapis cezası almıştı

Weinstein, Şubat 2020'de ABD'deki mahkeme kararıyla çok sayıda kadına tecavüz ve cinsel taciz suçlarından 23 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Weinstein hakkındaki iddiaların ortaya çıkmasının ardından kadınların, uğradıkları cinsel tacizleri sosyal medyada "#meetoo (ben de)" etiketiyle gündeme getirmesi, dünya çapında bir tepkiye dönüşmüş ve "#meetoo" hareketini başlatmıştı.
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