https://tr.sputniknews.com/20220608/eski-hollywood-film-yapimcisi-weinstein-hakkinda-ingilterede-de-dava-aciliyor-1057147247.html

Eski Hollywood film yapımcısı Weinstein hakkında İngiltere'de de dava açılıyor

Eski Hollywood film yapımcısı Weinstein hakkında İngiltere'de de dava açılıyor

İngiltere'de eski Hollywood film yapımcısı Harvey Weinstein hakkında 1996'da bir kadına yönelik iki 'uygunsuz saldırı' suçlamasıyla dava açılmasına karar... 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T18:34+0300

2022-06-08T18:34+0300

2022-06-08T18:35+0300

yaşam

harvey weinstein

taciz

hollywood

kadın

cinsel saldırı

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Kraliyet Savcılık Servisi Özel Suç Birimi Başkanı Rosemary Ainslie, yaptığı açıklamada, Londra polisinin soruşturması sırasında toplanan kanıtların incelenmesinin ardından 70 yaşındaki Harvey Weinstein hakkında dava açılmasına izin verildiğini duyurdu.Davanın açılmasına neden olan iki 'uygunsuz saldırının' 1996'da gerçekleştiğini ifade eden Ainslie, Weinstein aleyhindeki cezai kovuşturmaların devam ettiğini ve eski Hollywood film yapımcısının adil yargılanma hakkına sahip olduğunu aktardı.23 yıl hapis cezası almıştıWeinstein, Şubat 2020'de ABD'deki mahkeme kararıyla çok sayıda kadına tecavüz ve cinsel taciz suçlarından 23 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.Weinstein hakkındaki iddiaların ortaya çıkmasının ardından kadınların, uğradıkları cinsel tacizleri sosyal medyada "#meetoo (ben de)" etiketiyle gündeme getirmesi, dünya çapında bir tepkiye dönüşmüş ve "#meetoo" hareketini başlatmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20200224/harvey-Weinstein-ucuncu-derece-tecavuzden-suclu-bulundu-1041468514.html

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harvey weinstein, taciz, hollywood, kadın, cinsel saldırı