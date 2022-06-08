https://tr.sputniknews.com/20220608/garsonun-notu-sayesinde-yakalanan-adam-cocuk-istismarindan-suclu-bulundu-1057120284.html

Garsonun notu sayesinde yakalanan adam, çocuk istismarından suçlu bulundu

Garsonun notu sayesinde yakalanan adam, çocuk istismarından suçlu bulundu

ABD'nin Florida eyaletindeki bir restoranda çalışan garsonun dikkati sayesinde polise ihbar edilen bir adam, üvey çocuğunu istismar etmekten dolayı suçlu... 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T10:07+0300

2022-06-08T10:07+0300

2022-06-08T10:07+0300

dünya

abd

florida

çocuk istismarı

üvey baba

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Olay, geçtiğimiz yıl başında Florida'daki bir restoranda yaşandı. Mrs. Potato isimli restoranda çalışan garson laviane Carvalho, yemek yiyen bir çiftin yanındaki çocuğa sipariş verilmediğini ve çocuğun kollarında ve yüzünde morluklar olduğunu fark etti. Bir kağıda "Yardıma ihtiyacın var mı?" yazarak notu gizlice 11 yaşındaki çocuğa uzatan garson, çocuğun "Evet" anlamında başını sallaması üzerine 911'i arayarak polis çağırdı.Olay yerine intikal eden polis ekipleri, 36 yaşındaki üvey baba Timothy Lee Wilson'ı gözaltına aldı.Garson Carvalho, "Çok endişelendim ve ne yapacağımı bilemedim. Çocuğun morlukları vardı ve yemek yemiyordu" dedi. Yapılan soruşturma kapsamında, çocuğun üvey babası tarafından işkenceye ve istismara uğratıldığı ortaya çıktı. Çocuğun uğradığı işkenceler arasında, Noel günü bacaklarından kapıya baş aşağı asılmak ve oyuncak ayıya kelepçelenmek gibi korkunç eylemler yer alıyordu.Garsonun dikkatinin çocuğun hayatını kurtarmış olabileceğini belirten Orlando Emniyet Müdürü Orlando Rolón, "Carvalho restoranda duruma müdahale etmemiş olsaydı, bugün bir cinayet soruşturmasından bahsediyor olabilirdik" dedi.Garsonun cesaretli davranışı, işverenin başlattığı bir bağış kampanyasıyla toplanan 50 bin dolar ile de ödüllendirildi.Üvey baba Wilson, pazartesi günü dört kez ağırlaştırılmış çocuk istismarı ve bir kez çocuk ihmalinden suçlu bulundu. İstismardan haberdar olduğunu ancak çocuğu istismar etmediğini söyleyen anne Kristin Swann ise çocuk ihmalinden dolayı suçlu bulunarak tutuklandı. İstismara uğrayan 11 yaşındaki erkek çocuğun 4 yaşındaki kız kardeşi ise aileden alındı.Garson Carvalho, karara ilişkin paylaşımında, "Adalet yerini buldu!" dedi. Wilson ve Swann çiftinin cezaları Ağustos ayında belli olacak.

florida

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abd, florida, çocuk istismarı, üvey baba