https://tr.sputniknews.com/20220608/jokerin-devam-filmi-geliyor-joaquin-phoenix-fotografiyla-duyuruldu-1057122725.html

Joker'in devam filmi geliyor: Joaquin Phoenix fotoğrafıyla duyuruldu

Joker'in devam filmi geliyor: Joaquin Phoenix fotoğrafıyla duyuruldu

ABD'li yönetmen Todd Phillips, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda ilk filmi ile büyük başarı yakalayan Joker'in ikinci filmini duyurdu. 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T11:09+0300

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yaşam

joker

sinema

film

oscar

joaquin phoenix

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Ünlü yönetmen Phillips, 2019 yılında vizyona giren filmi Joker'in devam filmini Instagram üzerinden duyurdu. Paylaşımda Joker'in senaryosunu paylaşan yönetmen, devam filminin isminin de 'Folie á Deux' (Fransızca 'iki kişilik delilik') olacağını açığa çıkardı.Paylaşımda ayrıca, Joker filmindeki performansı nedeniyle En İyi Erkek Oyuncu Oscarına layık görülen Joaquin Phoenix‘in senaryoyu okuduğu bir kare de yer aldı. Senaryonun yazarlarının ise Todd Phillips ve Scott Silver olacağı belirtildi. Devam filminin detayları henüz bilinmese de sinemaseverler, psikotik semptomların ya da delüzyonların iki kişi arasında paylaşılması olarak tanımlanan 'Folie á Deux' ismine atıfta bulunarak filmde daha önce 2016 yapımı Suicide Squad filminde Joker'in suç ortağı olarak oyuncu Margot Robbie tarafından canlandırılan Harley Quinn karakterinin de yer alabileceği yorumunda bulundu. Filmin ne zaman vizyona gireceği henüz netlik kazanmış değil.

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joker, sinema, film, oscar, joaquin phoenix