Kanada'da 3 ay komada kalan kadın iyileşince nişanlısı tarafından terk edildiğini öğrendi
20:32 08.06.2022 (güncellendi: 20:45 08.06.2022)
© Flickrkoma - hastane
© Flickr
Kanada'da, kafasını yere çarptıktan sonra hafızasını kaybeden ve doktorların yüzde 10 yaşama şansı verdiği bir kadın, iyileşip geçmişi hatırlamaya başlayınca 4 yıldır birlikte olduğu nişanlısı tarafından terk edildiğini; tüm sosyal medyadan platformlarından ve telefondan engellendiğini öğrendi.
Kanada'nın Alberta kentinde 25 yaşında bir kadının geçirdiği kaza sonrası 4 yıldır beraber olduğu nişanlısı tarafından tüm iletişim kanallarından engellendiği ortaya çıktı.
Brie Duval, Kanada'nın Alberta kentinde çatı katından düşüp kafasını yere çarptı.
Başta kaburgaları olmak üzere birkaç kemiği kırılan ve doktorların yüzde 10 yaşama ihtimali verdiği Duval, iki beyin kanaması geçirip yaklaşık üç ay komada kaldı.
Brie Duval, Kanada'nın Alberta kentinde çatı katından düşüp kafasını yere çarptı.
Başta kaburgaları olmak üzere birkaç kemiği kırılan ve doktorların yüzde 10 yaşama ihtimali verdiği Duval, iki beyin kanaması geçirip yaklaşık üç ay komada kaldı.
NTV'nin haberine göre komanın ardından hayata dönen 25 yaşındaki kadın, kaza nedeniyle hafıza kaybı yaşarken, iki ay sonra eski günlerini hatırlamaya başladı.
Dört yıldır birlikte olduğu nişanlısına ulaşmaya çalışan Duval, tüm sosyal medya platformlarından ve telefondan engellendiğini fark etti.
Brie, yaptığı açıklamada, onun "ruh eşi" olduğunu düşündüğünü ve hayatının en kötü zamanında "çok kötü" olabileceğine inanmakta zorlandığını söyleyerek, 'yapılanlara inanılmaz derecede incindiğini' aktardı.
Brie, yaptığı açıklamada, onun "ruh eşi" olduğunu düşündüğünü ve hayatının en kötü zamanında "çok kötü" olabileceğine inanmakta zorlandığını söyleyerek, 'yapılanlara inanılmaz derecede incindiğini' aktardı.
Brie Duval, hatırlamaya başladığında hemen onu aramayı düşündüğünü vurgularken, onu hastanede bir kez bile ziyaret etmediğini öğrendiğini söyledi.
'Telefonu dahil her platformda engellendim'
Duval, “Aramızda sıfır temas oldu. Telefonu dahil her platformda engellendim” derken, “Yeni kız arkadaşından bir mesaj aldım. Bana güvenmediğini söyleyen bir mesaj gönderdi ve beni her yerden engellemesini sağladı” diye konuştu.
“Hareketlerinden inanılmaz derecede incindim. Yaptığı şeyi neden yaptığına dair hiçbir nedenim yok” diyen genç kadın, “O kadar incindim ki, bana yaşattığı acının derinliğini anlatamam. Yıllardır en iyi arkadaştık. Milyonlarca yıl geçse bunun olacağını hiç düşünmezdi.. Özellikle hayatımın böylesine berbat bir döneminde. Ruh eşim sanmıştım ama yanılmışım” ifadelerini kullandı.
Aşkı ve genel olarak insanları bulma konusunda güvensizlik yarattığını söyleyen Brie, “Kesinlikle güvenimi etkiledi. Sadece romantik ilişkilerde değil, genel olarak ilişkilerde. İnsanlara, özellikle de yakın olduğum insanlara karşı böyle bir güvensizliğe sahip olmama neden oldu” dedi.
“Hareketlerinden inanılmaz derecede incindim. Yaptığı şeyi neden yaptığına dair hiçbir nedenim yok” diyen genç kadın, “O kadar incindim ki, bana yaşattığı acının derinliğini anlatamam. Yıllardır en iyi arkadaştık. Milyonlarca yıl geçse bunun olacağını hiç düşünmezdi.. Özellikle hayatımın böylesine berbat bir döneminde. Ruh eşim sanmıştım ama yanılmışım” ifadelerini kullandı.
Aşkı ve genel olarak insanları bulma konusunda güvensizlik yarattığını söyleyen Brie, “Kesinlikle güvenimi etkiledi. Sadece romantik ilişkilerde değil, genel olarak ilişkilerde. İnsanlara, özellikle de yakın olduğum insanlara karşı böyle bir güvensizliğe sahip olmama neden oldu” dedi.