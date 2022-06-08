https://tr.sputniknews.com/20220608/sadat-kilicdarogluna-1-milyon-tllik-tazminat-davasi-acti-1057140599.html
SADAT, Kılıçdaroğlu’na 1 milyon TL liralık tazminat davası açtı
SADAT, Kılıçdaroğlu’na 1 milyon TL liralık tazminat davası açtı
SADAT, avukatları aracılığıyla CHP lideri Kemal Kılıdaroğlu’na 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T16:07+0300
2022-06-08T16:07+0300
2022-06-08T16:07+0300
türkiye
sadat a.ş
kemal kılıçdaroğlu
dava
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1e/1056808970_0:15:1201:690_1920x0_80_0_0_717d0bcdd34e4f16ffaf048767fdd12a.jpg
SADAT, Kılıçdaroğlu'na 1 milyon lira tazminat davası açtığını duyurdu.Dava dilekçesinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına yer verilerek "Çok ağır ithamlarda bulunmak suretiyle müvekkil şirketin kişilik hakkına saldırı gerçekleştirilmiştir” denildi.Kılıçdaroğlu, SADAT binasına gitmiştiCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen haftalarda İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (SADAT) önüne gitmişti. Kılıçdaroğlu'na çok sayıda CHP'li vekil de eşlik etmişti.Burada bir açıklama yapan CHP lideri, "Önünde bulunduğumuz SADAT paramiliter bir kuruluştur... Burası terörist yetiştiren bir kurumdur" diye konuşmuştu. Seçim güvenliğinin önemli olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Seçimi gölgeleyecek, seçimin güvenliği sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu burasıdır ve Saray'dır" ifadelerini kullanmıştı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1e/1056808970_58:0:1125:800_1920x0_80_0_0_a04e9c54c8165f59b6b2cf788752c027.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sadat a.ş, kemal kılıçdaroğlu, dava
SADAT, Kılıçdaroğlu’na 1 milyon TL liralık tazminat davası açtı
Abone ol
SADAT, avukatları aracılığıyla CHP lideri Kemal Kılıdaroğlu’na 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.
SADAT, Kılıçdaroğlu'na 1 milyon lira tazminat davası açtığını duyurdu.
Dava dilekçesinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına yer verilerek "Çok ağır ithamlarda bulunmak suretiyle müvekkil şirketin kişilik hakkına saldırı gerçekleştirilmiştir” denildi.
Kılıçdaroğlu, SADAT binasına gitmişti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen haftalarda İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (SADAT) önüne gitmişti. Kılıçdaroğlu'na çok sayıda CHP'li vekil de eşlik etmişti.
Burada bir açıklama yapan CHP lideri, "Önünde bulunduğumuz SADAT paramiliter bir kuruluştur... Burası terörist yetiştiren bir kurumdur" diye konuşmuştu. Seçim güvenliğinin önemli olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Seçimi gölgeleyecek, seçimin güvenliği sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu burasıdır ve Saray'dır" ifadelerini kullanmıştı.