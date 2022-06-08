https://tr.sputniknews.com/20220608/sadat-kilicdarogluna-1-milyon-tllik-tazminat-davasi-acti-1057140599.html

SADAT, Kılıçdaroğlu’na 1 milyon TL liralık tazminat davası açtı

SADAT, Kılıçdaroğlu’na 1 milyon TL liralık tazminat davası açtı

SADAT, avukatları aracılığıyla CHP lideri Kemal Kılıdaroğlu’na 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T16:07+0300

2022-06-08T16:07+0300

2022-06-08T16:07+0300

türkiye

sadat a.ş

kemal kılıçdaroğlu

dava

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SADAT, Kılıçdaroğlu'na 1 milyon lira tazminat davası açtığını duyurdu.Dava dilekçesinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına yer verilerek "Çok ağır ithamlarda bulunmak suretiyle müvekkil şirketin kişilik hakkına saldırı gerçekleştirilmiştir” denildi.Kılıçdaroğlu, SADAT binasına gitmiştiCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen haftalarda İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (SADAT) önüne gitmişti. Kılıçdaroğlu'na çok sayıda CHP'li vekil de eşlik etmişti.Burada bir açıklama yapan CHP lideri, "Önünde bulunduğumuz SADAT paramiliter bir kuruluştur... Burası terörist yetiştiren bir kurumdur" diye konuşmuştu. Seçim güvenliğinin önemli olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Seçimi gölgeleyecek, seçimin güvenliği sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu burasıdır ve Saray'dır" ifadelerini kullanmıştı.

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sadat a.ş, kemal kılıçdaroğlu, dava