https://tr.sputniknews.com/20220608/serebral-palsi-hastasi-ogluna-bakarken-kullandigi-2-bin-emzikle-agac-yapti-guinnesse-basvuracak-1057134253.html

Serebral Palsi hastası oğluna bakarken kullandığı 2 bin emzikle ağaç yaptı: Guinness'e başvuracak

Serebral Palsi hastası oğluna bakarken kullandığı 2 bin emzikle ağaç yaptı: Guinness'e başvuracak

Gaziantep'te 42 yaşındaki Asya Akkaya, epilepsi ve SP hastası 12 yaşındaki oğlu Yusuf Barış Akkaya’nın kullandığı 2 bin emzikle oluşturduğu 'ağaç' ile Guinness... 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-08T13:46+0300

2022-06-08T13:46+0300

2022-06-08T13:53+0300

epilepsi

yaşam

gaziantep

guinness rekorlar kitabı

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Gaziantep'te 42 yaşındaki Asya Akkaya, epilepsi ve SP hastası 12 yaşındaki oğlu Yusuf Barış Akkaya’nın kullandığı 2 bin emzikle oluşturduğu 'ağaç' ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için ikinci başvuruya hazırlanıyor.12 yıl önce ilk emziği ağaca asan Asya Akkaya, bu zorlu süreçte oğlunu hiç yalnız bırakmadığını ve onun iyileşmesi için sürekli gayret gösterdiğini söyledi. Oğlunun özel bir çocuk olduğunu ve ona gösterdiği ilgi ile ellerini tutmaya başladığını belirten Akkaya, "Oğlumun hastalığıyla birlikte yeni bir umut yeni bir sürece girmiştik, bir anne olarak bunu anlatması tarifsiz bir şeydi. Artık onu hayata hazırlamak oldu amacımız. Bu süreç çok zordu aslında ama biz bunu Yusuf Barış'la başardık. Zaman içerisinde ellerini tutamazken, tutmaya başladı. Bu süreçte ve geldiğimiz noktada asla yılmadık. Ben onu bir an olsun bırakmadım, birlikte başaracaktık. Yusuf Barış özel bir çocuktu, özel çocuk olduğu için onunla bire bir ilgilenirken, ona ait olan veya olacak hiçbir şeyi atmamam gerektiğini düşündüm" diye konuştu.'Başvurdum, kabul görmedi, yeni girişimlerde bulunacağım'Akkaya, oğlunun rahatsızlığı dolayısıyla halen emzik kullandığını ve biriken emziklerle böyle bir çalışma yaparak Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurduğunu ancak çalışmanın kabul görmemesi nedeniyle yeni girişimlerde bulunacağını söyledi. Biriken emziklerle yaptığı ağacın yanında bir de çocuğunun doğduğu günden bu yana duygularını yansıttığı bir kitap yazdığını ve kitabına da çocuğu Yusuf Barış'ın ismini verdiğni anlatan anne Akkaya şunları söyledi:

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epilepsi, gaziantep, guinness rekorlar kitabı