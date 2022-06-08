https://tr.sputniknews.com/20220608/thyden-bagaj-tasima-haklari-bilgilendirmesi-1057158168.html
THY'den 'bagaj taşıma hakları' bilgilendirmesi
THY'den 'bagaj taşıma hakları' bilgilendirmesi
Türk Hava Yolları (THY), yolcuların bagaj haklarının kaldırıldığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. 08.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-08T21:53+0300
2022-06-08T21:53+0300
2022-06-08T21:56+0300
türkiye
türk hava yolları (thy)
bagaj
yolcu
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THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, bazı yurt dışı uçuşlarda bagajsız yolculuk seyahat seçeneği bulunduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:
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MIA „Rosiya Segodnya“
türk hava yolları (thy), bagaj, yolcu
THY'den 'bagaj taşıma hakları' bilgilendirmesi
21:53 08.06.2022 (güncellendi: 21:56 08.06.2022) Abone ol
Türk Hava Yolları (THY), yolcuların bagaj haklarının kaldırıldığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, bazı yurt dışı uçuşlarda bagajsız yolculuk seyahat seçeneği bulunduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:
"THY olarak uçuş bileti sınıflarımızı misafirlerimizin beklenti ve taleplerini analiz ederek tasarlıyor ve uçuşlarımız için esnek seyahat teklifleri sunuyoruz. Bu kapsamda, iç hat uçuşlarımızın tamamında ve tüm sınıflarda misafirlerimize (en az 15 kg) bagaj hakkı tanınırken bazı yurt dışı uçuşlarımızın ekonomi sınıfında bagajsız seyahat seçeneği de bulunmaktadır. Yalnızca kabin bagajı içeren bu seçenek ülkelere göre değişkenlik göstermektedir. Bazı haber mecralarında yayınlanan 'Türk Hava Yolları bagaj haklarını kaldırdı' başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."