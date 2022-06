https://tr.sputniknews.com/20220608/turklerin-schengen-vizesi-basvurulari-reddediliyor-5-yilda-4-katina-cikti-1057155092.html

Türklerin Schengen Vizesi başvuruları reddediliyor: 5 yılda 4 katına çıktı

Türklerin Schengen Vizesi başvuruları reddediliyor: 5 yılda 4 katına çıktı

2015'te Avrupa ülkelerinin konsolosluklarına Schengen başvurusu yapan her 100 Türk vatandaşından dördü ret alırken, 2021 sonu verilerine göre bu sayı 20'ye... 08.06.2022, Sputnik Türkiye

2015'te Avrupa ülkelerinin konsolosluklarına Schengen başvurusu yapan her 100 Türk vatandaşından dördü ret alırken, 2021 sonu verilerine göre bu sayı 20'ye çıktı. Yani her beş başvurudan biri reddediliyor.Dünya'dan Barış Erkaya'nın haberine göre 2015'te yüzde 95.71 olan vize başvurusu kabul oranı yüzde 80.98'e indi. Üstelik 2015'ten beri bu oranda pozitif düzelme olmadı. Her yıl bir öncekinden daha düşük kabul gerçekleşti.2015'te en yüksek Schengen başvurusu yapan 50 ülkenin vize başvurusu kabul oranlarına ilerleyen yıllarda baktığımızda, aradan geçen 7 yılda her yıl vize ret oranı büyüyen ülke sayısı sadece yedi. Bu ülkelerden biri de Türkiye.Retler aynı zamanda ciddi bir servetin kaybı anlamına geliyor. Vize başvurusu reddedilen Türkiye vatandaşlarının 2015'ten bu yana AB konsolosluklarına boşa verdiği miktar (kısa süreli vize başvurusu ücreti olan 60-80 dolarlık ücretler baz alındığında) en az 26 milyon 313 bin 980 euro. Yani bugünkü kurla 482 milyon TL. AB konsolosluklarına akıtılan toplam para ise aynı dönem için en az 315 milyon 866 bin euro. Yani bugünkü kurla 5.8 milyar TL."Neden reddedildim?" sorusunun yanıtını resmi yoldan almak pek mümkün değil. Schengen başvurusu ret sayısının hızla artmasının en önemli sebebi ise Avrupa ülkelerine giden Türklerin geri dönmediği veya dönmeyebileceği yönündeki endişeler.İhracatçı Türk şirketlerinin uluslararası pazarlama departmanlarında çalışan yöneticilerin bile bu genelleştirilmiş bakış açısı nedeniyle vize kabulü alamadığı ve fuarlara veya hedef pazar görüşmesi randevularına katılamadığı yönünde şikayetler artmış durumda.

