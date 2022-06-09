https://tr.sputniknews.com/20220609/arastirma-facebook-nefret-soylemi-iceren-reklamlari-engellemede-hala-basarisiz-1057201332.html

Araştırma: Facebook, 'nefret söylemi' içeren reklamları engellemede hala başarısız

Araştırma: Facebook, 'nefret söylemi' içeren reklamları engellemede hala başarısız

Küresel Şahit ve Foxglove adlı iki sivil toplum örgütünce yapılan araştırma ABD merkezli sosyal paylaşım platformu Facebook'un nefret söylemi içeren reklamları... 09.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-09T17:59+0300

2022-06-09T17:59+0300

2022-06-09T17:59+0300

facebook

yaşam

nefret söylemi

test

araştırma

etiyopya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/14/1051936201_0:278:3144:2047_1920x0_80_0_0_63a87dcee2e6aff850c3e239caa8c9c2.jpg

Küresel Şahit ve Foxglove, test amacıyla Facebook'a, Etiyopya'da etnik ayrımcılığı ve nefret söylemini içeren reklamlar verildi.Etiyopya'daki 3 ana etnik gruba ait insanların öldürülmesi çağrısı içeren nefret söylemli 12 adet metin tabanlı reklamın yayımlanmasının, Facebook sistemince onaylandığı kaydedildi.Reklamları gerçekte yayımlamayan grubun, Facebook yönetimi ile temasa geçerek durum hakkında bilgilendirdiği, şirketin ise söz konusu reklamların sistem tarafından otomatik olarak engellenmesi gerektiğini açıkladığı bildirildi.Bu yazışmalardan bir hafta sonra söz konusu örgütlerin, sistemi denemek amacıyla tekrar nefret söylemi içeren reklamları Facebook’a koyma girişiminde bulunduğu ve aynı şekilde reklamların engellenmediği bilgisi paylaşıldı.'Facebook'un hala dersini almadığı açık'Küresel Şahit'ten Rosie Sharpe, Facebook için tespit edilmesi en kolay olabileceklerini düşündükleri reklamların bile engellenmediğini öne sürerken, Foxglove Direktörü Rose Curling ise "Myanmar soykırımından yıllar sonra bile Facebook'un hala dersini almadığı açık" değerlendirmesinde bulundu.İnsan hakları savunucusu aynı sivil toplum örgütleri, mart ayında Facebook'un sistemini denemek amacıyla Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlara yönelik nefret söylemi ve şiddet çağrıları içeren paralı reklam verme girişiminde bulunmuş, Facebook sisteminin bu testlerde de başarısız olduğunu duyurmuştu.Facebook, 2018'de yeterli çabayı göstermediğini itiraf etmiştiMyanmar'da 20 milyondan fazla kullanıcısı bulunan Facebook, 2018'de Arakanlılara karşı şiddet ve nefret söyleminin kışkırtılmasını önlemek için yeterli çabayı göstermediğini itiraf etmişti.Birleşmiş Milletler (BM) de 2018'de, Facebook'u sanal nefretin yayılması konusunda 'yavaş ve etkisiz' olmakla suçlamıştı.İngiltere ve ABD'de yaşayan çok sayıda Arakanlı mülteci, Myanmar'da kendilerine karşı nefret söyleminin yayılmasına izin vermekle suçladığı Facebook'a, 7 Aralık 2021'de 150 milyar dolarlık dava açmıştı.

etiyopya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

facebook, nefret söylemi, test, araştırma, etiyopya