https://tr.sputniknews.com/20220609/bakan-cavusoglu-bm-genel-sekreteri-guterres-ile-telefonda-gorustu-1057209597.html

Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü

Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü. 09.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-09T21:43+0300

2022-06-09T21:43+0300

2022-06-09T21:45+0300

türkiye

mevlüt çavuşoğlu

antonio guteres

bm

suriye

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

türkiye

suriye

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mevlüt çavuşoğlu, antonio guteres, bm, suriye