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Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü. 09.06.2022, Sputnik Türkiye
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mevlüt çavuşoğlu
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
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mevlüt çavuşoğlu, antonio guteres, bm, suriye

Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü

21:43 09.06.2022 (güncellendi: 21:45 09.06.2022)
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
Görüşmede, Ukrayna tahıl ürünlerinin sevkiyatına yönelik çalışmalar, Ukrayna'daki gelişmeler ve Suriye'ye insani yardımlar ele alınmıştır.
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