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Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü. 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T21:43+0300
2022-06-09T21:43+0300
2022-06-09T21:45+0300
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mevlüt çavuşoğlu
antonio guteres
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
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Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
21:43 09.06.2022 (güncellendi: 21:45 09.06.2022) Abone ol
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
Görüşmede, Ukrayna tahıl ürünlerinin sevkiyatına yönelik çalışmalar, Ukrayna'daki gelişmeler ve Suriye'ye insani yardımlar ele alınmıştır.