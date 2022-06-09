https://tr.sputniknews.com/20220609/balkonda-mangal-yakan-komsuya-manevi-tazminat-davasi-acilabilir-1057183765.html

'Balkonda mangal yakan komşuya manevi tazminat davası açılabilir'

'Balkonda mangal yakan komşuya manevi tazminat davası açılabilir'

Avukat Akpınar, balkonda mangal yakan kişilerden rahatsızlık duyan kat maliklerinin manevi tazminat davası açılabileceğini söyleyerek, “Balkonda mangal yakarak... 09.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-09T12:21+0300

2022-06-09T12:21+0300

2022-06-09T12:23+0300

mangal

balkon

dava

türkiye

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Kayseri Baro Avukatı Emir Akpınar, apartman sakinlerine rahatsızlık veren komşular için mahkemeden müdahale kararı alınabileceğini söyledi:“Hukukumuzda mangal yakmanın yasak olarak düzenlendiği spesifik bir kanun hükmü olmamaktadır. Ancak Kat Mülkiyeti Kanunu madde 18'e göre kat malikleri apartmanın bağımsız veya ortak kullanım alanlarını kullanırken birbirlerini rahatsız edemezler. Bu minvalde apartmanda mangal yapmanın yasak olarak kararlaştırılabileceği gibi yasağa uyulmaması halinde ise cezai müeyyidelerle de karşı karşıya kalınabilir. Aynı kanunun 33.maddesince Hakim, ilgilileri dinledikten sonra, bu kanuna ve yönetim planına ve bunlarda bir hüküm yoksa, genel hükümlere ve hakkaniyet kaidelerine göre derhal kararını verir. Bu çerçevede değerlendirildiğinde apartmanda mangal yapmak usulen yasaktır. Bu husus bazı apartmanların yönetim planlarında da açık şekilde ifade edilmektedir. Rahatsızlığa sebebiyet veren komşuya karşı mahkemeden müdahale kararı alınabilir. Duydukları rahatsızlık sebebiyle dava açan komşuların manevi tazminat hakkı bulunmaktadır. İzmir Konak Bahçelievler semtinde komşuların mangal yakılmasından ötürü rahatsızlık duyulması sebebiyle açılan emsal bir davada hakim 500 TL tazminata hükmetmiştir. Hükmedilen tazminatın ödenmemesi halinde Kat Mülkiyeti Kanunu 33. maddesi gereğince tespit edilen süre içinde hâkimin kararını yerine getirmeyenlere, aynı mahkemece, 250 TL’den 2 bin TL’ye kadar idarî para cezası verilebilir.”‘Rahatsızlık vermeye devam ederse daire satılabilir’Akpınar, mangal yakarak rahatsızlık verilmede ısrarcı olunursa dairenin satışının istenebileceğini söyledi:Mangal yakan kişilerin kaygı oluşturarak itfaiyeyi meşgul etmesinin de idari yaptırım cezasına sebep olabileceğini söyleyen Emir Akpınar, sözlerine şu şekilde devam etti:“Hukukun genel ilkeleri bağlamında değerlendirildiğinde de komşuluk hukukunda da kişilerin eylemlerinin dürüstlük ve iyi niyet kurallarına uygun olması gerekmektedir. Kat maliklerinin yönetim planı hükümlerinde cezai yaptırım öngörülmese dahi genel hükümlere göre tazminat sorumluluğu doğabilecektir. Suça vücut veren tipik eylemler muhtelif kanunlarda ihlal ettiği hukuki yarar sebebiyle farklı şekillerde düzenlenmiştir. Komşuluk hukukunun yanında balkonda mangal yakmanın sonuçları Türk Ceza Kanunu'na göre de suç teşkil edebilecektir. Zira balkon gibi, site gibi alanlarda ateş yakmanın olumsuz neticeleri kitleleri etkileyebilir. Kamu düzenine ilişkin tehlike arz etmesi sebebiyle TCK madde 170/2'ye göre genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürme suçunu oluşturabilir. Mangal yakmak gibi bir eylemin sonuçları itibariyle Topluma Karşı İşlenebilen bir suç olarak nitelendirilmesi mümkündür. Kişinin mangal yaparak etrafta yangın kaygısı oluşturması sebebiyle itfaiyenin gereksiz yere meşgul edilmesi durumunda idari yaptırım uygulanabilirliği de gündeme gelecektir.”

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mangal, balkon, dava