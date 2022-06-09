https://tr.sputniknews.com/20220609/beylikduzunde-durakta-yogunluk-olunca-metrobusun-onunu-kesti-1057211536.html
Beylikdüzü'nde durakta yoğunluk olunca metrobüsün önünü kesti
Beylikdüzü'nde durakta yoğunluk olunca metrobüsün önünü kesti
İstanbul Beylikdüzü'nde durakta yoğunluk olunca yolcu metrobüsün önünü keserek duruma tepki gösterdi. 09.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-09T22:36+0300
2022-06-09T22:36+0300
2022-06-09T22:41+0300
türkiye
istanbul
beylikdüzü
metrobüs
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Beylikdüzü metrobüs duraklarında saat 19.00 sıralarında yoğunluk yaşandı.Metrobüslerin yolcu almadan devam etmesine yolcular tepki gösterdi. Yolculardan biri metrobüsün yolunu kesti. Yaklaşık 1 buçuk saat süren yoğunluk sonrasında metrobüs hatları normale döndü. Yaşananlar cep telefonu kamerası tarafından anbean görüntülendi.
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istanbul, beylikdüzü, metrobüs
Beylikdüzü'nde durakta yoğunluk olunca metrobüsün önünü kesti
22:36 09.06.2022 (güncellendi: 22:41 09.06.2022) Abone ol
İstanbul Beylikdüzü'nde durakta yoğunluk olunca yolcu metrobüsün önünü keserek duruma tepki gösterdi.
Beylikdüzü metrobüs duraklarında saat 19.00 sıralarında yoğunluk yaşandı.
Metrobüslerin yolcu almadan devam etmesine yolcular tepki gösterdi. Yolculardan biri metrobüsün yolunu kesti.
Yaklaşık 1 buçuk saat süren yoğunluk sonrasında metrobüs hatları normale döndü. Yaşananlar cep telefonu kamerası tarafından anbean görüntülendi.